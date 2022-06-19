التعليم العالى: سياسات جديدة لدعم براءات الاختراع والملكية الفكرية للباحثين

وفى بداية الاجتماع، أكد الوزير على أهمية دور البحث العلمى فى خدمة قضايا التنمية المستدامة، مؤكدا حرص الوزارة على دعم البحث العلمى وتوظيف جهود الباحثين لتطوير المجتمع، مشيرا إلى الاهتمام بدعم وتشجيع الابتكار وتحفيز الباحثين للحصول على براءات الاختراع من خلال تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية للباحثين والمبتكرين.
وأشار وزير التعليم العالى، إلى أهمية الدور الذى يقوم به معهد تيودور بلهارس باعتباره أحد المعاهد التى تعمل فى قطاعى الصحة والبحث العلمى، وكمعهد بحثى إكلينيكى يقدم خدمات بحثية وطبية وعلاجية مهمة فى مجال أمراض الجهاز الهضمى والكبد وأمراض الجهاز البولى الناجمة عن الإصابة بالأمراض المتوطنة، مشددا على ضرورة رفع كفاءة الخدمات العلاجية التى يقدمها المعهد من خلال دعمها بالكوادر الطبية المتميزة.
ووجه بتعظيم الاستفادة من الأكاديميين فى الأغراض الإكلينيكية؛ لرفع مستوى الخدمات التى يقدمها المعهد للمترددين عليه.
وخلال الاجتماع، قدم المجلس الشكر للوزير للموافقة على تكليف خريجى كليات الطب للعمل بمعهد تيودور بلهارس.
من جانبها، أشارت الدكتورة حنان خفاجى، إلى الجهود التى يبذلها المعهد لتطوير المستشفى التابع له وتحديث العيادات الخارجية، موضحة أن أعمال التجديدات شملت استكمال وتجديد 5 غرف عمليات، ووحدة رعاية مركزة، ووحدة مكافحة العدوى، وتجديد 4 معامل، وتطوير وحدة المناظير، بالإضافة إلى تجديد الإنشاءات، وميكنة المستشفى؛ لتسهيل التعامل مع المرضى، ودفع العمل بوحدة زراعات الأعضاء (الكبد والكلى)، وتحديث الأجهزة الطبية، مؤكدة أن الموافقة على تعيين أطباء جدد ستساهم فى رفع كفاءة العنصر البشرى بالمستشفى التابع للمعهد، وزيادة قدراته فى تقديم الخدمات العلاجية.
واستعرض المجلس السياسات الجديدة لبراءة الاختراع وحقوق الملكية الفكرية التابعة لمكتب التايكو بالمعهد، وناقش عددا من الموضوعات الخاصة بشئون أعضاء هيئة البحوث بالمعهد كالترقيات، والإعارات، والتعيينات.
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