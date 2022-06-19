انت الان تتابع خبر رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للعام المقبل 2023 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من أولياء الأمور، عن رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للعام المقبل 2023، وعن خطوات وشروط التقديم وسن القبول، وسنتعرف عليه في هذا التقرير، ويكون على النحو التالي:

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للعام المقبل 2023:

وكشفت الوزارة بأن التقديم للصف الأول الابتدائي يكون من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن طريق كتابة الرقم القومي وكلمة المرور، ومن ثم إنشاء الحساب الخاص به.

كما يكون سن الطفل المتقدم للصف الأول الابتدائي لا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد على 9 سنوات.

يتم تحديد الموقع الجغرافي من خلال بطاقة الرقم القومي وإيصال الكهرباء.

وأوضحت الوزارة انه في حالة التعرض لأي مشكلة عند التسجيل، يمكن التواصل من خلال الخط الساخن على رقم 19368، ورقم الواتس آب 01148970610.

وأسارت الوزارة أنه يمكن لولي الأمر تسجيل 3 رغبات على الأقل، ولا يزيد على 5 رغبات، أما في حالة قبول الطالب بأكثر من مدرسة يختار ولي الأمر المدرسة التي يرغب بها.