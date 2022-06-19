انت الان تتابع تفاصيل خبر النائبة رحاب الغول توافق علي «خطة وموازنة 22-23».. وتطالب بوجود خطة أساسية للنهوض بالبلاد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 02:55 مساءً - محمد السيد - /705420/النائبة-رحاب-الغول-توافق-علي-خطة-وموازنة-22-23-وتطالب-بوجود-خطة-أساسية-للنهوض-بالبلاد

قالت النائبة رحاب الغول، عضو مجلس النواب، أن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية عن العام المالي 2022/2023، يستهدف 5,5 معدل نمو كبير في ظل المتغيرات الموجود عالميا جراء الحرب الروسية الأوكرانية، متمنية أن تقوم الحكومة بتنفيذ هذا المعدل.

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زيادة المخصصات المالية لوزارة الصحة

وأضافت الغول: عند الحديث عن زيادة المخصصات المالية لوزارة الصحة، نجد أن مستشفى في نجع حمادي منذ 2015 كانت قد وعدة وزيرة التخطيط بالانتهاء منها لكن حتي الآن لم يحدث أي شيء.

وأعلنت عضو مجلس النواب، موافقتها مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية عن العام المالي 2022/2023، مطالبة الحكومة بوجود خطة أساسية للنهوض بالبلاد، كما طالبت بأن تستهدف خطة التتمية الاقتصادية الإنتاج الزراعي في القري.