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نائب التنسيقية محمد إسماعيل يبدى ملاحظات على خطة وموازنة العام الجديد2022-2023«صور»

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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 02:55 مساءً - محمد السيد - /705422/نائب-التنسيقية-محمد-إسماعيل-يبدى-ملاحظات-على-خطة-وموازنة-العام-الجديد2022-2023صور

 أعلن النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن موافقته على  مشروع خطه التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنه العامه للدوله وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنه الماليه ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.

دوت الخليج

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى،  مؤكدة على أنه توقف أمام عدد من النقاط فى الخطة والموازنة وعلى رأسها زيادة أعباء الدين العام، خاصة أن هذه الزيادة تفرض تساؤلات بشأن أداء لجنة إدارة الدين العام والتى تم تشكيلها فى وقت سابق لبحث مثل هذه الأعباء والتداعيات.

نائب التنسيقية محمد إسماعيل يبدى ملاحظات على خطة وموازنة العام الجديد2022-2023

ولفت إلى أنه من النقاط التى توقف أمامها أيضا ذات صلة بملف الحد الأقصى للأجور، حيث تخرج عديد من جهات الدولة عن هذا السياق بجانب العديد من المستشارين الذين يتم الإعتماد عليهم وتخصيص العديد من المخصصات المحالية لهم، وأيضا عدم الرد الحكومة على ملاحظات لجنة الخطة على مدار السنوات الماضية.

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نائب التنسيقية محمد إسماعيل يبدى ملاحظات على خطة وموازنة العام الجديد2022-2023

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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