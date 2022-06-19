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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 02:55 مساءً - محمد السيد - /705419/حقيقة-قبول-دفعة-جديدة-من-الحاصلين-على-الإعدادية-بمدرسة-السكة-الحديد

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حقيقة ما تم تداوله مؤخراً في بعض مواقع التواصل الإجتماعى عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدرسة السكة الحديد.

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وقالت السكة الحديد في ببان لها اليوم الأحد، أن هذا الخبر عار تماماً من الصحة، مؤكدة أن المعهد العالي لتكنولوجيا النقل هو الجهة الوحيدة، حيث يقبل فقط الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية الصناعية عن طريق مكتب التنسيق للقبول بالمعاهد والجامعات .

وأهابت السكة الحديد الهيئة بالمواطنين تحرى الدقة عن أي اخبار غير صادرة عن الهيئة وأن الهيئة حريصة على نشر أخبارها وجهودها وإعلاناتها من خلال الموقع الرسمي للهيئة أو من خلال الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك " باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

تحويل المدرسة إلى معهد فني

وكان الفريق كامل الوزير وجه بتحويل مدرسة وردان للسكة الحديد إلى المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية، لتخريج دفعات متميزة من الفنيين القادرين على مواكبة التطور الهائل فى مجال السكك الحديدية ويكون لديهم القدرة على التعامل مع أحدث أساليب التكنولوجيا فى هذا المجال.

وقد أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القرار، قرار وزاري رقم 2340 بتاريخ 3/7 بالموافقة على إنشاء المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية، والقرار رقم 2981 بتاريخ 28/7 ببدء الدراسة بالمعهد اعتبارا من عام 2019.

نظام دراسة داخلية

ويتضمن نظام الدراسة بمعهدالفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية، بنظام الدراسة الداخلية، لمدة عامين دراسيين في تخصصي نظم الإشارات الكهربية، وميكانيكا الوحدات المتحركة، ويمنح الطالب بعد التخرج شهادة دبلوم المعاهد الفنية الصناعية في التخصص، ويتم تعيين الخريجيين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وفقا لضوابطها.

كما وافق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، على القرار رقم 274 بتاريخ 5/2/2022 بتحويل المعهد من معهد فوق متوسط إلى معهد عال لتكنولوجيا النقل بنظام (2+2 ).

و يتيح هذا القرار لطلاب المعهد (المتفوقين و المنضبطين ) تكملة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس .