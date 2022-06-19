انت الان تتابع تفاصيل خبر أحمد بلال لـ دوت الخليج: الزمالك سيلعب بحذر دفاعي.. ورحيل موسيماني لا يؤثر على الأهلي في قمة اليوم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 02:55 مساءً - محمد السيد - /705418/أحمد-بلال-لـ-تحيا-مصر-الزمالك-سيلعب-بحذر-دفاعي-ورحيل-موسيماني-لا-يؤثر-على-الأهلي-في-قمة-اليوم

تحدث أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق، عن مباراة القمة 124 والتي تجمع بين الأهلي والزمالك، في الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، مؤكداً على صعوبة المباراة على الفريقين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال بلال، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: “ مباراة اليوم ما بين الأهلي والزمالك من الممكن أن يكون فيها حذر من جانب الزمالك، لأنه عنده فوارق في النقاط”.

وأضاف عند سؤاله عن تأثير رحيل موسيماني على الأهلي، في مباراة اليوم، “ رحيل موسيماني لا يؤثر على الأهلي في مباراة اليوم، لأن سامي قمصان سيلعب بنفس الأسلوب وكذلك بنفس التشكيل الذي كان يلعب به الأهلي مبارياته السابقة في الدوري”.

واستكمل: “ طريقة التدريبات كمان مش هاتكون مختلفة عن قبل كده لأن مافيش وقت للتغيير واتباع أسلوب جديد، ووهذا ظهر جلياً في طريقة وأسلوب الفريق في المبارتين التي خاضهم في الكأس أمام المصري بالسلوم، وفي الدوري أمام الشرقية للدخان”.

مباراة القمة 124

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي يدخل هذه المباراة وهو صاحب المركز الثالث برصيد 40 نقطة جمعهما من الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 لقاءات، وخسر لقاء وحيد أمام نادي المصري البورسعيدي، وسجل 38 هدف، واهتزت شباكه في 12 مناسبة.

أما نادي الزمالك، فهو صاحب الصدارة برصيد 44 نقطة، جمعهما من الفوز في 14 مباراة، وتعادل في لقاءين، وخسر 4 مواجهات أمام كل من ( الأهلي، طلائع الجيش، سموحة، إنبي)، وسجل لاعبو الفارس الأبيض 34 هدفاً، واستقبلت شباكهم 20 هدف.