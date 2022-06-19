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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 02:55 مساءً - محمد السيد - /705417/بصاروخ-كاليبر-الدفاع-الروسي-يعلن-مقتل-50-جنرال-وضابط-أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية فى بيان لها عن قيام القوات الروسية بالقضاء على 50 جنرال وضابط أوكرانيا من خلال استخدام صواريخ من طراز "كاليبر"

دوت الخليج

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف :" بأستخدام صواريخ من طراز كاليبر عالية الدقة أطلقت من البحر تم تدمير مقر قيادة للقوات الأوكرانية قرب قرية شيروكا داتشا بمقاطعة دنيبروبتروفسك، وذلك فى الوقت الذي تم عقد اجتماع عمل لقيادات مجموعة العملياتية الاستراتجية".

مصرع 50 جنرال وضابط أوكراني

وأضاف كوناشينكوف أنه:" نتيجة الضربة لقى أكثر من 50 جنرالا وضابط من القوات الأوكرانية مصرعهم".

وفى مقابل ذلك لم تعلق السلطات الأوكرانية على بيان وزارة الدفاع الروسية

وفى سياق متصل ذكرت قيادة الدفاع الإقليمي فى دونيتسك بأن سبعة من المدنيين قتلوا جراء قصف القوات الأوكرانية لمنطقة دونيتسك خلال اليوم الماضي وأضافت القيادة أن القصف أسفرعن إصابة 24 شخص أخر بجروح فى غاية الخطورة.

هذا وتستمر المعارك بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية إلى جانب القوات الانفصالية المدعومة من روسيا فى مدينة سيفيرودونيتسك من اجل السيطرة عليها وتمت محاصرة الكتائب القومية الأوكرانية داخل أراضي مصنع آزوت للكيماويات

ويشار إلى أن صواريخ "كاليبر" الروسي أظهر خلال الآونة الاخيرة نجاح فى إصابة الأهداف بدقة عالية فوفقا ما نشر فى موقع "جلوبال سكيورتي" الأمريكي فأن صاروخ "كاليبر" ينتمي إلى عائلة من صواريخ "كروز" والتي تشبه إلى حد بعيد بصواريخ "كروز توماهوك" الأمريكي الذي تم استخدامه للمرة الأولى فى الثمانيات.

"كاليبر" أهم الأسلحة فى الجيش الروسي

ويشكل هذا الصاروخ الدعامة الأساسية فى القصف البري والبحري الروسي كما يعتبر من أهم الأسلحة والأكثرها فتكا فى الجيش الروسي.