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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 02:55 مساءً - محمد السيد - /705416/المطارات-المصرية-تستعد-لسفر-حجاج-بيت-الله-الحرام

صرح المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بأنه تم ‏إصدار توجيهات للسادة رؤساء الشركات التابعة ومديري المطارات المخصصة لسفر الحجاج ‏بالعمل على مراجعة كافة التجهيزات اللازمة والتنسيق مع الجهات المختلفة العاملة بالمطارات ‏استعدادا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، والعمل اتباع الإجراءات الصحية والتعقيم المستمر ‏لأماكن تواجد الحجاج وتيسير الإجراءات في رحلات الذهاب والعودة وفق خطة تم اعتمادها ‏بشكل خاص تمهيدا لتنفيذها بموسم الحج هذا العام والذي يأتي بعد فترة توقف دامت لعامين متتالين ‏بسب ظروف جائحة كورونا‎.‎

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جاء ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني المصري على توفير كافة سبل الراحة والتجهيزات ‏اللازمة لسفر حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة عبر المطارات المصرية.

وأضاف رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بأن أهم مظاهر الاستعداد لموسم الحج ‏هذا العام تمثلت في تخصيص فرق من المنسقين والعلاقات العامة داخل صالات السفر والوصول ‏لمساعدة الحجاج خاصة المرضى وكبار السن وتقديم أي استفسارات، مع إجراء الصيانة الشاملة ‏لجميع المرافق بالمطارات بشكل عام والمرافق التي يتردد عليها الحجاج بشكل خاص مثل أماكن ‏الإحرام ودورات المياه، سواء بصالات السفر للحجاج المغادرين من الأراضي المصرية أو ‏بصالات الترانزيت للحجاج المارين بمصر، إضافة إلى توفير أماكن مجهزة لانتظار المودعين ‏والمستقبلين وإنشاء الخيام والمظلات وتركيب التندات أمام الصالات للوقاية من حرارة الشمس‎.‎

وكانت قد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن مغادرة أول فوج من حجاج الجمعيات الأهلية استعدادًا لموسم حج 1443هـ 2022م، يوم الجمعة المقبل 24 يونيو، والبالغ عددهم 225 حاجًا بمحافظة الجيزة.

مغادرة أول فوج من حجاج الجمعيات الأهلية

وأوضحت الوزارة، أنه سيتوالى مغادرة باقي أفواج حجاج الجمعيات على عدة مراحل، حتى يصل آخر فوج يوم 2 يوليو، ومن المقرر سفر 1100 حاج للمدينة مباشرة، و1900 حاج لجدة، وفقَا لجدول تفويج السفر في رحلة مدتها 21 يومًا.

رفع درجة الاستعداد القصوى وتذليل العقبات أمام حجاج الجمعيات

ووجهت الوزارة برفع درجة الاستعداد القصوى، وتقديم كافة الخدمات لحجاج بيت الله من الجمعيات الأهلية، وتذليل أي عقبات أمامهم لأداء مناسك الحج بكل سهولة ويسر، لافتة إلى وجود وفدًا من أعضاء الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي سيسبق وصول أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية لاستلام الفنادق ومراجعة كافة التفاصيل قبل وصول الحجاج إلي المملكة العربية السعودية.

الانتهاء من التعاقد مع الفنادق ذات المستوي المتميز

وأشارت أنه تم الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بموسم الحج للعام الحالي، حيث تم الانتهاء من التعاقد مع الفنادق ذات المستوي المتميز سواء في مكة المكرمة من خلال التعاقد مع فنادق فئة «4 نجوم» في شارع إبراهيم الخليل، وتبعد عن الحرم حوالي 700 متر، أما بالنسبة للمدينة المنورة، فقد تم التعاقد مع عدد من الفنادق، لإسكان حجاج الجمعيات على مراحل وفقا لتفويج السفر والطيران، وكلها فنادق ذات تصنيف فئة 5 نجوم، وتبعد عن الحرم النبوي بمسافة لا تزيد علي 300 متر وسيتم توفير وجبتي يومياً بنظام البوفيه المفتوح للحجاج طوال مدة الرحلة.

كما تم التعاقد كذلك مع أكبر شركات النقل الجماعي في المملكة العربية السعودية، بموديلات لا تقل عن 2020، وسعة الباص حوالي 47 حاجا، وذلك لنقل الحجاج خلال أداء المناسك في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلي تخصيص مشرفين للعمل علي متابعة الحجاج وتذليل أية عقبات قد تواجههم، فقد تم تخصيص مشرف لكل 44 حاجًا، فضلاً عن التنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك، حيث تم إنشاء عدد (2) عيادة بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم من قبل بعثة وزارة التضامن الاجتماعي.