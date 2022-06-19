انت الان تتابع تفاصيل خبر نصير : حوار الأديان ومكافحة الإرهاب تعاون البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 02:55 مساءً - محمد السيد - /705415/نصير--حوار-الأديان-ومكافحة-الإرهاب-تعاون-البرلمان-العربي-والاتحاد-البرلماني-الدولي

قال النائب اللواء طارق نصير امين عام حزب حماه الوطن ووكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي ان الاتحاد البرلماني الدولي يعد من أهم البرلمانات التي حرصت على تعزيز أطر التعاون مع البرلمان العربي لتوافق الرؤى في الكثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك

دوت الخليج وأكد اللواء طارق نصير خلال إستقبالةووفد البرلمان العربي برئاسة النائب عادل ابن عبد الرحمن العسومي للسيد دوراتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي ووفد البرلمان البرتغالي المرافق له علي ان الجانبين اتفق على شراكات في العديد من الموضوعات منها " مؤتمر مستقبل حوار الاديان برعاية البرلمان الدولي ومشاركة البرلمان العربي ومن المقترح ان يقام في دولة المغرب الشقيق والعديد من المجالات الأخرى" كحقوق الإنسان". و"مكافحة الإرهاب" موضحا أن ما نشاهدة اليوم هو بناء مرحلة جديدة ونقطة تحول نوعية في العلاقة بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي ونتمنى أن يكون هناك تعاون مع كل برلمانات العالم في المرحلة المقبلة بمايعود بالنفع على شعوبنا. نصير : حوار الأديان ومكافحة الإرهاب تعاون البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نصير : حوار الأديان ومكافحة الإرهاب تعاون البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.