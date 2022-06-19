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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 02:55 مساءً - محمد السيد - /705414/النائب-مجدي-ملك-عن-خطة-وموازنة-22-23-جاءت-في-ظروف-استثنائية-ولابد-من-الاستفادة-بالقروض

أكد النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة 2022-2023 جاءت في ظروف استثنائية حتمية أثرت في اقتصاديات وقدرات أكبر الدولة في العالم، الأمر الذي أدي إلي وجود موجة من التضخم مازلنا نعاني منها حتي الآن.

دوت الخليج

الموازنة العامة للدولة للمصرية

وأضاف ملك: تأتي اليوم مناقشة الموازنة العامة للدولة للمصرية حتي ننتقد وراقب ونطرح الرؤي من أجل شعب ووطن وقائد نثق في قدرته علي العبور بشرط أن يسانده الجميع حتي تعبر الدولة المصرية هذه الأزمة.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والتي تناقش التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022 / 2023.

و تساءل عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب عن عدم الاستفادة من بعض المنح والقروض، وعن عدم إلتزام بعض الجهات بتطبيق أحكام القانون 63 لسنة 2014.