انت الان تتابع تفاصيل خبر سيد رجب عن مشاركته في كيرة والجن: «عمل ضخم جدًا بتمنى يعجبكم» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 02:55 مساءً - محمد السيد - /705413/سيد-رجب-عن-مشاركته-في-كيرة-والجن-عمل-ضخم-جدا-بتمنى-يعجبكم

صرح الفنان سيد رجب في لقائه ببرنامج The Insider بالعربي عن تفاصيل مشاركته في فيلم كيرة والجن، المقرر عرضه بالتزامن مع موسم عيد الأضحى في نهاية الشهر الحالي، وتمنى أن يحظى إعجاب محبيه.

لذا ا دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل مشاركة سيد رجب في فيلم كيرة والجن بطولة كريم عبد العزيز

سيد رجب في كيرة والجن

وقال سيد رجب إنه يخوض موسم عيد الأضحى المبارك، من خلال فيلم كيرة والجن المقر طرحه يوم 30 يونيو المقبل، وهو بطولة نخبة من نجوم الفن، منهم كريم عبد العزيز، أحمد عز، والفيلم مقتبس عن رواية بعنوان 1919 للكاتب أحمد مراد، والذي كتب سيناريو الفيلم أيضًا، وأضاف قائلًا: كيرة والجن عمل كبير وضخم جدًا، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين الكبار وبتمنى أن ينال إعجاب المتابعين.

ويقوم الفنان سيد رجب خلال الفترة الحالية بتصوير فيلم 19 ب، الذي يلعب بطولته بجانب الفنانة الشابة ناهد السباعي، ويتم تصويره في حي من أحياء مصر القديمة.

ويشارك في بطولة فيلم 19 ب كلا من سيد رجب، نبيل نور الدين، فدوى عابد أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، وعبد العزيز مخيون. ويشهد هذا الفيلم على التعاون الثالث للمخرج أحمد عبد الله السيد مع شركة فيلم كلينك.

في لم كيرة والجن

وجدير بالذكر، أن طرحت الشركة المنتجة لفيلم «كيرة والجن»، الإعلان الدعائي الأول للعمل، الذي سيطر عليه الاكشن والإثارة لتشويق الجمهور لعرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووجت شركة سينرجي للعمل، من خلال نشر الاعلان الدعائي له عبر الصفحة الرسمية للشركة المنتجة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والتعليق عليها: «مش هتحب اسمك يكون في قايمتهم، الإعلان الرسمي لفيلم كيرة والجن، 30 يونيو، في جميع دور العرض في مصر والوطن العربي».

تدور أحداث فيل كيرة والجن أثناء ثورة 1919، ويعرض العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويستعرض قصص حقيقية لـ مجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 وحتى عام 1924.