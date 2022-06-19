وزير الاتصالات يغيب عن مؤتمر «وطن رقمي» لإصابته بـ«كورونا»

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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 02:55 مساءً - محمد السيد - /705411/وزير-الاتصالات-يغيب-عن-مؤتمر-وطن-رقمي-لإصابته-بـكورونا

غاب الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن افتتاح مؤتمر «وطن رقمي»، الذي نظمته غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تحت رعايته، نتيجة إصابته بـ«كورونا».

دوت الخليج

إصابة وزير الاتصالات بفيروس كورونا

وأعلن وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، صباح اليوم الأحد، إصابته بفيروس كورونا، حيث نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلًا: «أثبتت الفحوصات الطبية إصابتى بفيروس كورونا "كوفيد 19".. الحمد لله الأعراض بسيطة.. أتبع البروتوكول العلاجي وأخضع للعزل المنزلي، وأتابع العمل عن بُعد لحين اكتمال الشفاء ان شاء الله.. أتمنى للجميع السلامة».

نائب وزير الاتصالات يلقي كلمة نيابة عنه

وألقى المهندس خالد العطار نائب الوزير للتحول الرقمي، كلمة نيابة عن وزير الاتصالات الدكترو عمرو طلعت، خلال فعاليات المؤتمر، الذي شارك فيه الدكتور فليكس موتاتي، وزير التكنولوجيا والعلوم بدولة زامبيا، والمهندس خالد إبراهيم، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسيد حمد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الحكومية والشركات المعنية بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وزير الصناعة تؤكد على أهمية التحول الرقمي

كما أكدت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع خلال كلمتها التي ألقتها بالمؤتمر، أن التوجه نحو التحول الرقمي في مجالي التجارة والصناعة والاستثمار لم يعد خيارًا أمام الدول التي تسعى إلى تعزيز مكانتها بين مصاف الدول العربية والأفريقية، لافتة الي ان مصر تعي تمامًا الدور المحوري للتحول الرقمي في دفع قاطرة التنمية المستدامة ومواكبة تطورات الثورة الصناعية الرابعة.