10توصيات لبرلمانية مستقبل وطن على موازنة وخطة 2022-2023« حوكمه الحد الأقصى للأجور..وإعاده النظر فى الاستعانه بالمستشارين»«صور»

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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 02:55 مساءً - محمد السيد - /705410/10توصيات-لبرلمانية-مستقبل-وطن-على-موازنة-وخطة-2022-2023-حوكمه-الحد-الأقصى-للأجوروإعاده-النظر-فى-الاستعانه-بالمستشارينصور

تضمنت رؤية الهية البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بشأن خطة وموازنة العام المالى الجديد 2022-2023 ضروره تنظيم الاقتراض الخارجى والحد منه والتنسيق فيما بين المجموعه الوزارية الاقتصادية لإداره ملف الدين جيدا والعمل على تقليل اعباءه .

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جاء ذلك فى مناقشات الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث عرض رؤية الهيئة النائب عاطف ناصر، مؤكدا على ضرورة وضع خطط اقتصادية واجتماعية بديله لكل الاحتمالات وذلك لعدم الرؤية فى ظل استمرار ألازمه الروسيه الاوكرانية .

كما تضمنت الرؤية ضبط الإنفاق الحكومى الجارى والاستثماري فى تنفيذ الموازنه نظرًا للظروف الاستثنائية التى يمر بها الاقتصاد العالمي والمحلي، وحوكمه نظام الحد الأقصى لدخول العاملين باجر لدى الدوله واعاده النظر فى الاستعانه بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلية فى الموازنه العامه .

تضمنت أيضا العمل على ايجاد مصادر غير تقليدية لتنمية ايرادات الموازنه العامه لتغطية النفقات المتزايدة من اعباء للدين واحتياجات المواطنين والا تتعارض هذه المصادر مع القانون ولا تحمل المواطن اى أعباء جديده، واتخاذ اجراءات فعالة لاستيداء مستحقات الدوله لدى الغير وفرض الرقابة على الصناديق الخاصة وسرعه تحصيل مستحقات شركات قطاع الاعمال العام طرف الغير وتطوير اساليب استثمار الموارد الطبيعية والمقومات الزراعية والسياحية والتعدينية.

10توصيات لبرلمانية مستقبل وطن على موازنة وخطة 2022-2023« حوكمه الحد الأقصى للأجور..وإعاده النظر فى الاستعانه بالمستشارين»

كما تضمنت بأنه على الرغم من أرتفاع أسعارها عالميا لابد من الاستمرار فى تلبيه احتياجات السوق المحلى من المواد البترولية وتقديم كافة الدعم لتنميه الإنتاج والتخطيط لتصبح مصر مركزا لتسويق المنتجات البترولية ، والعمل على سرعه تبنى الخطط الملائمة لتحقيق أهداف نمو الإنتاج الزراعي وتعزيز توفير الاحتياطي من السلع الاستراتيجية لضمان استدامه الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية .

وتضمنت أيضا بأنه على الحكومة دراسه وتقديم التشريعات اللازمة الى المجلس والتى تمكنها من اللالتزام بما جاء من توقعات لتحقيق الموازنه الحالية بما لايحمل المواطن أعباء إضافية ، الأخذ بجدية توصيات لجنه الخطه والموازنه على المشروعات المطروحه وتوصيات اللجان النوعية فيما يخصها ووضع آليه للعمل على تنفيذها وارسال التقارير بذلك .

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10توصيات لبرلمانية مستقبل وطن على موازنة وخطة 2022-2023« حوكمه الحد الأقصى للأجور..وإعاده النظر فى الاستعانه بالمستشارين»