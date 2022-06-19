انت الان تتابع تفاصيل خبر ناقد رياضي لـ دوت الخليج: صعب التنبؤ بنتيجة القمة.. وقمصان مدرب جيد ولديه خبرات كبيرة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 02:55 مساءً - محمد السيد - /705408/ناقد-رياضي-لـ-تحيا-مصر-صعب-التنبؤ-بنتيجة-القمة-وقمصان-مدرب--جيد-ولديه-خبرات-كبيرة

تحدث الناقد الرياضي عبد المنعم فهمي، عن توقعه لمباراة القمة المرتقبة والتي تجمع بين الأهلي والزمالك، مؤكداً على صعوبة هذه المباراة التي تنطلق في تمام الثامنة مساء اليوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال الناقد الرياضي، في تصريحاته الخاصة لموقع دوت الخليج:”مباراة اليوم التي تجمع بين الأهلي والزمالك دون مقاييس أو أحكام مسبقة، وصعب التنبؤ بنتيجتها فاكل فريق لديه الدوافع للفوز”..

وأضاف: الأهلي يسعى للفوز من أجل زيادة الفارق في حال حسم المؤجلات لمصلحته، أما الزمالك فيسعى لاقتناص الثلاث نقاط لتقليل الفارق والاستمرار في المنافسة على القمة”.

واستكمل: “المباراة فرصة لظهور وتألق وجوه جديدة وتأكيد جدارة لاعبين نالوا قسطا كبيرا من الغضب لتراجع مستواهم”.

وعن سؤاله عن تأثير غياب موسيماني عن الأهلي خلال مباراة اليوم،وتواجد سامي قمصان بدلاً له، وهو ليس من ذوي الخبرة في التعامل مع لقاءات القمة، قال عبد المنعم فهمي: “ ليس شرطاً، قمصان مدرب جيد وصعد قبل ذلك بحرس الحدود، ولديه لاعبون ذوو خبرات كبيرة.. وبعد رحيل موسيماني وظهور اللاعبين بشكل جيد وفي حالة معنوية جيدة خلال مباراة إيسترن كومباني فإن ذلك يشير إلى أن الفريق سيقدم مباراة جيدة أمام الزمالك المستقر فنيا فعلا لكن ينقصه عدد من اللاعبين المؤثرين”.

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الجدير بالذكر أن النادي الأهلي يدخل هذه المباراة وهو صاحب المركز الثالث برصيد 40 نقطة جمعهما من الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 لقاءات، وخسر لقاء وحيد أمام نادي المصري البورسعيدي، وسجل 38 هدف، واهتزت شباكه في 12 مناسبة.

أما نادي الزمالك، فهو صاحب الصدارة برصيد 44 نقطة، جمعهما من الفوز في 14 مباراة، وتعادل في لقاءين، وخسر 4 مواجهات أمام كل من ( الأهلي، طلائع الجيش، سموحة، إنبي)، وسجل لاعبو الفارس الأبيض 34 هدفاً، واستقبلت شباكهم 20 هدف.