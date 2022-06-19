7ملاحظات هامة لبرلمانية مستقبل وطن على موازنة العام الجديد«المواطن لايشعر بتحسن بعض الخدمات.. ولدينا قلق لاستمرار زياده أعباء الدين»

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/705406/7ملاحظات-هامة-لبرلمانية-مستقبل-وطن-على-موازنة-العام-الجديدالمواطن-لايشعر-بتحسن-بعض-الخدمات-ولدينا-قلق-لاستمرار-زياده-أعباء-الدين

بمناقشات مجلس النواب

02:04 م - الأحد 19 يونيو 2022

تضمنت رؤية الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بشأن موازنة العام المالى الجديد 2022-2023 7ملاحظات هامة طالبت الحكومة بمواجهتها وهى أن ن الموازنه الحاليه هى الاكبر من حيث الأرقام فى الموارد والاستخدامات إلا أن المواطن لا يشعر بتحسن فى بعض القطاعات التى تقدم الخدمات .

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كما تضمنت الملاحظات أيضا عدم وجود أليه واضحه للتعامل مع الفجوات التنموية وفقا للتقسيم الاقليمى للدوله حتى نتمكن من دراسه توجيه الاستثمارات من أجل سد تلك الفجوات لتحقيق التنمية فى المناطق والاقاليم الأكثر احتياجا، و كيفية مواجهة مخاطر ارتفاع الأسعار العالمية وامكانية إستخدام آليات التحوط لحمايه مشروع الموازنه وفقًا لتقديراتها المتوقعة حتى لا يتحمل المواطن أعباء اضافية .

الملاحظات تضمنت التأكيد على المبادرات الرئاسية فى القطاع الصحى، ولكن هناك قصور من الحكومه فى تعزيز تغطيه الخدمات الصحيه على مستوى الجمهوريه وخاصة المناطق الريفية والنائية وتأخر تطبيق نظام التأمين الصحى وفقًا لجدول مراحله علاوه ضعف فاعليته فيما تم من هذه المراحل وعدم تمكن قياداته من الاستغلال الامثل لدعم القيادة السياسية لهذا القطاع .

7ملاحظات هامة لمستقبل وطن على موازنة العام الجديد«المواطن لايشعر بتحسن بعض الخدمات.. ولدينا قلق لاستمرار زياده أعباء الدين»

وتضمنت أيضا القلق من استمرار زياده أعباء الدين والاحتياجات التمويلية التى تتكون من العجز وسداد أقساط الديون السابقه، وإعاده النظر فى تنميه استثمارات شركات قطاع الاعمال العام لزيادة نسبتها فى الاستثمارات العامه، مع توضيح أولويات مدى الحاجه إلى المشروعات قبل البدء فى الإنفاق عليها من خلال قياس الآثار الاقصادية والاجتماعية والمردود المترتب عليها مع ضرورة استكمال المشروعات الجاري تنفيذها .