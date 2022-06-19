انت الان تتابع تفاصيل خبر 17 يوليو.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمركز التعلم المدمج ببنى سويف حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 02:55 مساءً - محمد السيد - /705405/17-يوليو--بدء-امتحانات-الفصل-الدراسي-الثاني-بمركز-التعلم-المدمج-ببنى-سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالبرامج المختلفة بمركز التعلم المدمج ١٧ يوليو القادم، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة المركز، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عباس مدير المركز وأعضاء مجلس الإدارة.

دوت الخليج

وأوضح رئيس الجامعة، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات ٢٣٠٠ طالب ما بين تعليم مفتوح وتعلم مدمج، كما شدد خلال الاجتماع على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لحماية الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

تقديم خدمة تعليمية

وأكد منصور، أن الجامعة مستمرة في سعيها نحو تقديم خدمة تعليمية متميزة للدارسين بجميع البرامج، والذي يواكب النظم العالمية في التعليم ويسهم في تطوير مهارات الدارسين من جهة ويلبي احتياجات سوق العمل من جهة أخرى.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمركز التعلم المدمج ببنى سويف

من جانبه أشار الدكتور خالد عباس، بأنه جاري الانتهاء من كافة الترتيبات والاستعدادات اللازمة لعقد الامتحانات، وإعداد جداول الامتحان بالمواعيد واللجان والأماكن المحددة لعقد الامتحانات، على أن يتم الإعلان عنها لاحقاً للدارسين، مؤكداً أن الجامعة لا تدخر جهداً في العمل على توفير كافة سبل الراحة للطلاب.

إطلاق جوائز الجامعة البحثية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب ببني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن تنظيم مركز تطوير الأداء الجامعي لجوائز الجامعة البحثية لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والطلاب الباحثين مع تشكيل لجنة لوضع القواعد والشروط المنظمة لتلك الجوائز.

وجاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة مركز تطوير الأداء الجامعي بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد مصطفي الديب مدير المركز، وأعضاء مجلس الإدارة.

إطلاق جوائز الجامعة البحثية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب

وأشاررئيس الجامعة، أن تلك الجوائز تشمل جائزة الطالب الباحث، أفضل رسالة ماجستير، أفضل رسالة دكتوراه، أفضل باحث، جائزة الجامعة التشجيعية، جائزة الجامعة للتفوق، جائزة الجامعة التقديرية، جائزة الجامعة لأعضاء هيئة التدريس بقائمة أفضل 2% من العلماء على مستوى العالم، إضافة لتكريم الحاصلين على براءات الاختراع، وجوائز الأفراد والمؤسسات.