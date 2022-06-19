انت الان تتابع تفاصيل خبر برلمانية الشعب الجمهوري توصي بمناقشات «خطة وموازنة 22-23» بتنظيم عملية الاقتراض الخارجي والحد منه حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 02:55 مساءً - محمد السيد - /705404/برلمانية-الشعب-الجمهوري-توصي-بمناقشات-خطة-وموازنة-22-23-بتنظيم-عملية-الاقتراض-الخارجي-والحد-منه

قدم النائب محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الشكر للجنة الخطة الموازنة علي تقريرها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية عن العام المالي 2022/2023، متمنيا من الحكومة أن تقوم بنتفيذ ما جاء بالتقرير من توصيات.

دوت الخليج

الموازنة العامة للدولة 22-23

وأضاف أبو هميلة، أن الفترة التي تم إعداد فيها الموازنة العامة كانت فترة حرجة وليس علي مصر فقط وبل علي العالم أجمع، لافتا أنه مع بدء تعافي العالم من تداعيات جائحة كورونا جاءت الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في عدة أزمات ومشكلات عالمية.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والتي تناقش التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022 / 2023.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب: هذه التغيرات بالتأكيد أثرت علي مشروع الموازنة، مؤكدا علي أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي والذيانتهجته مصر منذ عام 2016، مشيدا بالمواطن المصري الذي تحمل أعباء كبيرة خلال الفترات الماضية وأيضا الفترة الحالية.

تنظيم عملية الاقتراض الخارجي والحد منه

وقدم أبو هميلة، عدة توصيات أهمها، تنظيم عملية الاقتراض الخارجي والحد منه و أن يكون هناك إدارة جيدة للدين العام، فضلا عن تعزيز الصادرات و تقليل من الاستيراد وبالتالي زيادة القدرة التنافسية.