انت الان تتابع تفاصيل خبر رفض استشكال مودة الأدهم علي حكم حبسها 6 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 02:55 مساءً - محمد السيد - /705403/رفض-استشكال-مودة-الأدهم علي-حكم-حبسها-6-سنوات-وتغريمها-200-ألف-جنيه

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برفض استشكال فتاة التيك توك مودة الأدهم بطلب التماس علي حكمها بمعاقبتها و3 أخرين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه كلا منهم، في اتهامهم بالاتجار فى البشر، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«بفتيات التيك توك».

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

التقدم باستشكال

وكانت تقدمت فتاة التيك توك مودة الأدهم بطلب التماس علي حكمها بمعاقبتها و3 أخرين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه كلا منهم، في اتهامهم بالاتجار فى البشر، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«بفتيات التيك توك».

حيثيات الحكم

وجاء فى حيثيات الحكم على المتهمة مودة فتحي رشاد محمد الأدهم أنها بما لها من تأثير على الفتيات باستقطابهن بإطلاق فيديوهات على تطبيق لايكي وإجراءات محادثات أو الظهور بالبث المباشر وصولا لاستغلالهن في تحقيق منافع مادية، قامت هذه المتهمة بتصوير نفسها بمعرفة آخرين بالرقص بالطريق العام مرتدية ملابس خادشة للحياء للإغواء والاستقطاب للفتيات على صفحتها بما يتيح لها الحصول على نسبة عالية من المشاهدة على التطبيق المذكور وكما قامت باستقطاب الطفلة حنين وشهرتها ساندي معرضة حياتها للخطر بالظهور معها في أحد مقاطع الفيديو بالإيعاز إليها أنها على علاقة عاطفية بآخر وتفاخر المتهمة الثانية بذلك وظهرت معها كذلك في مقطعين راقصين تحقيقا لأعلى نسبة مشاهدة رغم عدم إدراك الطفلة للأمر سعيا من المتهمة المذكورة لتحقيق مأربها من المنفعة المادية كما قامت بالظهور مع الطفل ياسين في مقطعي فيديو بالرقص معه معرضة حياته للخطر ونشرها ذلك على حسابها لزيادة المشاهدة ومن ثم الربح المادي.

إحالة ربة منزل وزوج نجلتها ونجار للمفتي في قتل زوجها بقليوب

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وعماد سامي وردخان، وأمانة سر حلمي محمود، بإحالة أوراق ربة منزل وعامل ونجار مسلح، لفضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي فيإعدامهم لاتهامهم بقتل صاحب "أراجيح أطفال"، بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة 13 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

أمر الإحالة

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11785 لسنة 2021 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 3864 لسنة 2021 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "زينب ح إ"، 45 سنة، ربة منزل، و"فرج ش ش"، 25 سنة، يعمل طرف المجني عليه، و"أ ز ف"، 21 سنة، نجار مسلح ويعمل طرف المجني عليه، قتلوا المجني عليه "أيمن ب ر"، 51 سنة، صاحب أراجيح أطفال، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله واتفقوا فيما بينهم علي أن تقوم المتهمة الأولى بدس مادة بشرابه ليحتسيه المجني عليه، ومكث الثاني والثالث بانتظارها، وقد أعدوا سلاحا أبيض "سكين".

المجني عليه

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين انتظروا المجني عليه حتى أغشاه النعاس ودلفا لمسكنه وكبلاه حال ثباته وكالوا له عدة طعنات بأنحاء متفرقة من جسده بالتناوب بينهم فمزقوه إربا وأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

تلقي البلاغ

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغ يفيد مقتل "أيمن ب ر"، 51 سنة، صاحب أراجيح أطفال، مقيم دائرة قسم شرطة قليوب، على الفور انتقلت قوات الامن ورجال البحث الجنائى، وبإجراء التحريات تبين أن وراء الواقعة زوجته المدعوة "زينب ح إ"، وشهرتها "أمال"، 45 سنة، رية منزل، ومقيمة ذات العنوان، وقيامها بالتخلص من الجثة وذلك لمداومته إساءة معاملتها والتعدي عليها بالضرب وشكه في سلوكها.

اعترافات الزوجة

وأدلت الزوجة باعترافات تفصيلية أنها ارتكبت الواقعة بمساعدة كلا من زوج نجلتها "فرج ش ش"، وشهرته "أحمد"، 25 سنة، يعمل طرف المجنى عليه، وكذلك "أرميا ز ف"، 21 سنة، نجار مسلح ويعمل طرف المجني عليه وذلك لتعاطف الأول معها ولتضرر الثاني من سوء معاملته له هو الآخر.

ضبط المتهمين

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين الأخرين، وبمواجهتهم أدلوا باعترافات تفصيلية حول الواقعة، وبإحالتهم للنيابة العامة اعترفوا بارتكابهم للواقعة، فأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالتهم للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.