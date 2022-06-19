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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 02:55 مساءً - محمد السيد - /705401/لمروره-بضائقة-مالية-انتحار-شاب-ثلاثينى-بالغربية

تخلص شاب في الثلاثينات من عمره من حياته، عن طريق تناوله حبة الغلال السامة، بسبب مروره بضائقة مالية بعزبة كامل التابعة لدائرة مركز سمنود.

دوت الخليج

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم مركز سمنود، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بانتحار شاب يدعى "رامى . ا" ٣٣ سنة ومقيم بعزبة كامل ويملك أحد الكافتيريات عن طريق تناول حبة الغلال السامة.

الانتقال والفحص

وانتقلت قوة امنية إلى محل البلاغ وتبين أن الشاب كان يعانى من أزمة نفسية بسبب مروره بضائقة مالية، وتخلص من حياته عن طريق تناول حبة الغلال، ولا توجد شبهة جنائية. وتم نقل الشاب الى مستشفى سمنود لتوقيع الكشف الطب الشرعى عليها، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة.

دعم الدولة للصحة النفسية

‎وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم. ‎كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. ‎

تحذيرالأزهر الشريف من الانتحار

يشار أن الأزهر الشريف حذر في وقت سابق من الانتحار، موضحا في منشور "مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك"، مضيفا: "احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده".