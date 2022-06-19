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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 02:55 مساءً - محمد السيد - /705400/إطلاق-جوائز-الجامعة-البحثية-لأعضاء-هيئة-التدريس-والطلاب-ببني-سويف

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن تنظيم مركز تطوير الأداء الجامعي لجوائز الجامعة البحثية لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والطلاب الباحثين مع تشكيل لجنة لوضع القواعد والشروط المنظمة لتلك الجوائز.

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وجاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة مركز تطوير الأداء الجامعي بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد مصطفي الديب مدير المركز، وأعضاء مجلس الإدارة.

إطلاق جوائز الجامعة البحثية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب

وأوضح رئيس الجامعة، أن تلك الجوائز تشمل جائزة الطالب الباحث، أفضل رسالة ماجستير، أفضل رسالة دكتوراه، أفضل باحث، جائزة الجامعة التشجيعية، جائزة الجامعة للتفوق، جائزة الجامعة التقديرية، جائزة الجامعة لأعضاء هيئة التدريس بقائمة أفضل 2% من العلماء على مستوى العالم، إضافة لتكريم الحاصلين على براءات الاختراع، وجوائز الأفراد والمؤسسات.

جامعة بني سويف تستقبل 12 ألف متبرع ببنك الدم

أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أن هناك تطوراً ملحوظاً شهده بنك الدم بمستشفيات جامعة بنى سويف في الفترة الأخيرة نتيجة ميكنة كافة التعاملات بداية من مرحلة أخذ العينات، ثم التسجيل على البرنامج باستخدام الباركود لضمان أمان العينة وجودتها وسهولة الوصول إليها في حالات الطوارئ خاصة فى حالة الفصائل النادرة، والدقة من خلال تسجيل البيانات الشخصية والطبية للمتبرعين، وإجراء التحاليل الخاصة بهم للاستفادة بها عند تكرار التبرع أو استلام دم لنفس المريض.

وأوضح منصور، أنه قد تم استقبال أكثر من 12 ألف و 300 متبرع خلال العام الحالي، موجهاً الشكر والتقدير للقائمين على العمل بوحدة بنك الدم من أطباء، وتمريض، وفنيين، وإداريين، نظراً لما يتطلبه العمل داخل الوحدة من دقة وسرعة في سحب العينات والتحاليل اللازمة، خاصة في أيام الطوارئ والعمليات الدقيقة التي أصبحت جزء لا يتجزأ من طبيعة العمل داخل المستشفى الجامعي.

القطاع الطبي

ويأتي ذلك في ظل التوسع والتطور الملحوظ الذي يحظى به القطاع الطبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.