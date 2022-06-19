انت الان تتابع خبر بالاسماء – مصرع وإصابة أكثر من 6 أسخاص في حادث مروع بطور سيناء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين، بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث تصادم سيارة ربع نقل وملاكى على بعد 2 كيلو بطريق سهل القاع بطور سيناء، اتجاه المفارق وادى فيران الطريق القديم بسبب السرعة الزائد من السائق الأمر .

من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لمحافظة جنوب سيناء الدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي مستشفى الزهراء الطور والجثة إلى ثلاجة مستشفى الطور العام والدفع بسيارات مطافي لأخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة ، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.

وأوضخ التقرير الطبي عن الحادث إلي مصرع صلاح الدين خالد عبد الجليل متولي محمد 26 سنة من الطور، بالاضافة إلي غصابة كلا من أحمد كمال على 30سنة الإسماعيلية اشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه ما بعد الارتجاج و اشتباه خلع بالكتف الايسر و اشتباه كسر بالساق اليسرى و جر ح قطعي بالوجه حوالي 4 سم أحمد ربيع سليمان 23 سنة الإسماعيلية سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، محمد ربيع ابراهيم السيد 23 سنة الإسماعيلية اشتباه كسر بالعمود الفقري و اشتباه ما بعد الارتجاج و سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، العبد الله جمعه محمد صالح 35 سنه اشتباه كسر بقاع الجمجمة واشتباه كسر متفتت بالذراع الأيسر جرح بالرأس حوالي 10 سم، رجب الشحات ابراهيم السيد 38 سنة الإسماعيلية اشتباه نزيف بالمخ و نزيف بالبطن و جرح متهتك بفروة الراس واشتباه كسر بالساق الايسر، محمود يوسف عبد المقتدر 28 سنه الإسماعيلية، اشتباه نزيف بالمخ و جروح متفرقه بالجسم