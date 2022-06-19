انت الان تتابع خبر عاجل – الحكومة تعلن عن بيان فجائي بخصوص امتحانات الثانوية العامة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي، حقيقة ما يجري تدوله على الساحة المصرية خلال الأيام الماضية حول تأدية امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022 في المواد غير المضافة للمجموع من المنزل.

وأوضحت وزارة التعليم في بيان مشترك مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الأحد الموافق 19يونيو 2022، أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق وليس له أي أساس على أرض الواقع وأن ما يتم تدوله ما هو إلا ادعاءات زائفة تستهدف إثارة البلبلة، خاصة وأن سوف يتم تأدية امتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2021/2022، في المواد الدراسية غير المضافة للمجموع داخل لجان امتحانية مراقبة ومؤمنة بالمدارس، وفقاً لجدول الامتحانات المعتمد

طالبت الوزارة أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الاخبار الكاذبة والغير صحيحة.