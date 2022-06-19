انت الان تتابع خبر السكة الحديد تصرف تذاكر عيد الأضحي ببطاقات الرقم القومي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دأت صباح اليوم هيئة السكة الحديد، في طرح تذاكر عيد الأضحى 2022، الي المسافرين يوم الأحد الموافق 3 من يوليو القادم، منوهه أنّها استعدت الي قدوم العيد عبر تجهيز القطارات وصيانتها، وتجهيز قطارات إضافية، وزيادة منافذ بيع التذاكر المتنقلة في المحطات؛ لمنع الزحام على الشبابيك، بالاضافة الي تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، للحفاظ على سلامة الركاب المسافرين.

صرف تذاكر عيد الأضحى للركاب بموجب بطاقة الرقم القومي

أوضح مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، إنه سيتم صرف تذاكر عيد الأضحى 2022، الي الركاب بموجب بطاقة الرقم القومي، ابتداء من صباح اليوم الأحد الموافق 19 من يونيو الجاري، مشيرا أن هناك رقابة مشددة على شبابيك التذاكر في المحطات الرئيسية، من أجل التصدي للسوق السوداء.

صرف 4 تذاكر عيد الأضحى الي كل راكب

وأوضح المصدر، أنَّه سيتمّ صرف 4 تذاكر عيد الأضحى 2022 الي كل راكب، بموجب بطاقة الرقم القومي، منوها أنّه سيتم طرح مقاعد إضافية بعد الانتهاء من كافة التذاكر المطروحة، من أجل إستيعاب كافة الركاب المسافرين.

وأضاف أنَّ كافة القطارات العاملة بخطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري تخضع الي صيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل، من أجل الحفاظ على سلامة الركاب، وحركة مسير القطارات.

غرامات فورية

وأضاف المصدر أنّه سيتم تطبيق غرامات فورية على المتهربين من دفع قيمة الي تذاكر عيد الأضحى 2022، بجميع أنواعها أثناء رحلات العيد، والتى تبلغ 50 جنيهًا غرامة استقلال الي القطارات الروسية الجديدة دون تذكرة، ومبلغ 40 جنيهًا الي القطارات الـVip، ومبلغ 30 جنيهًا الي القطارات المكيفة درجة أولى وتانية، و20 جنيهًا الي قطارات تحيا مصر، فضلا عن فرض عقوبة يبلغ قدرها 70 جنيهًا على المدخنين في عربات القطارات، مشيرة أنه لن يسمح الي أي راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة التَّذْكِرَة.