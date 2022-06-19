السكة الحديد : لا صحة تنفى قبول دفعة جديدة من الحاصلين على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 02:30 مساءً - نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تم تداوله مؤخراً في بعض مواقع التواصل الإجتماعى عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدرسة السكة الحديد وهذا الخبر عار تماماً من الصحة .

وتؤكد الهيئة أن المعهد العالى لتكنولوجيا النقل هو الجهة الوحيدة حيث يقبل فقط الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية الصناعية عن طريق مكتب التنسيق للقبول بالمعاهد والجامعات .

وتهيب الهيئة بالمواطنين تحرى الدقة عن أي اخبار غير صادرة عن الهيئة وأن الهيئة حريصة على نشر أخبارها وجهودها وإعلاناتها من خلال الموقع الرسمي للهيئة [email protected] أو من خلال الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك " باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر.