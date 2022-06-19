شعراوى : توفير 5015 قطعة أرض لمشروعات حياة كريمة بنسبة 99,7%

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 02:30 مساءً - تلقي اللواء محمود شعراوي تقريراً من الوحدة المركزية لمبادرة " حياة كريمة" بالوزارة حول التقدم المحرز في تنفيذ تكليفات المحافظات المتعلقة ببرنامج تطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة السيد رئيس الجمهورية " حياة كريمة" ، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للوزير للبرنامج تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

ووجه وزير التنمية المحلية الوحدة المركزية لحياة كريمة وأجهزة الوزارة المعنية نحو تكثيف التنسيق والمتابعة مع المحافظات بهدف دعم أجهزة الإدارة المحلية لاستيفاء كافة متطلبات دعم المشروعات وتذليل المعوقات ، وتقييم أداء قيادات وفرق الإدارة المحلية في ضوء مستوى إنجازهم بمبادرة "حياة كريمة " .

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن التقرير يشير إلي الإنتهاء من توفير ٥٠١٥ قطعة أرض من إجمالي ٥٠٣١ قطعة كانت مطلوبة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية في المرحلة الأولى بالقرى المستهدفة وذلك بنسبة ٩٩.٧٪؜ ، و من بينها ٣٩٠ قطعة جاري تسليمها بعد تحديد الصلاحية الفنية وإزالة بعض العوائق واستكمال الإجراءات القانونية .

وأكد وزير التنمية المحلية على الدور الإيجابي الذي لعبته توجيهات وقرارات رئيس الوزراء في تيسير اجراءات الحصول على الأراضي وتسليمها بالتوازي مع اجراءات التخصيص ، وأشاد " شعراوى " بأداء قطاع الشئون القانونية بالوزارة فيما يتعلق بسرعة نهو الاجراءات المطلوبة مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء وجهات الاختصاص الآخرى .

وتابع اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تنفذ حاليا المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي والتأهيلى الشامل لكوادر وقيادات الإدارة المحلية بقرى البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى ، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، فى الفترة من 4 و حتى نهاية شهر يونيو الحالى ، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ، و ذلك فى إطار أكبر برنامج تدريبى شامل لهم ، استعدادا للانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية ، و ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعميم الممارسات الجيدة في الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، والاستفادة منها في تأهيل كوادر الوحدات والمراكز المحلية المستهدفة بالمرحلة الأولي لمبادرة "حياة كريمة" وتجهيزهم لمرحلة ما بعد انتهاء

المشروعات ، والانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية وإدارة ومتابعة المرافق والخدمات التي ستتوفر بكل قرية بعد المبادرة ، كاشفا أن التدريب يتم تنفيذه من خلال الاستعانة بخبراء ومدربين هولنديين من اتحاد البلديات الهولندية ووكالة التعاون الدولى للاتحاد VNG، و الذي يعد من أكبر الكيانات المتخصصة في تطوير الإدارة المحلية بالعالم وبالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

وحول آخر مستجدات مشروعات الأسواق والمواقف ونقاط الإطفاء التي يتم تنفيذها من خلال الوزارة والمحافظات ، أشار اللواء محمود شعراوى إلي ان معظمها دخل مراحل الطرح والاسناد والتنفيذ ، حيث يجري تنفيذ ٥١١ مشروعاً وفقاً لنماذج مناسبة ومتوافقة مع احتياجات القرى واشتراطات الحماية المدنية بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى ١.٩ مليار جنيه ، مشيراً إلي أن هذه المشروعات سيتم نهوها تباعاً وبحد أقصي ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ وبما يلبي سقف الجدول الزمنى الذي تم تحديده من خلال مجلس الوزراء .

وأضاف وزير التنمية المحلية ان التقرير تضمن أيضاً عرضاً لموقف الاستعدادات الخاصة بالمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية والتي تستهدف ٥٢ مركزاً جديداً ، حيث انتهت معظم المحافظات من حصر وتحديد احتياجاتها بقرى المرحلة الثانية في قطاعات الطرق المحلية والكباري على المجاري المائية والأسواق والمواقف ونقاط الاطفاء .

وأوضح " شعراوى " أن المهام التنسيقية ومهام المتابعة والدعم اللي تقوم بها المحافظات تعددت وتنوعت خلال الفترة التي يغطيها التقرير حيث قامت وزارة التنمية المحلية بتقديم الدعم والإشراف والتنسيق مع المحافظات بهدف تمكينها من القيام بأدوارها الأساسية التي تضمن دعم جهات التنفيذ وتذليل المعوقات وتوفير متطلبات الإسراع بإنجاز الأعمال وتعزيز إشراك المواطنين في متابعة الجهود التي تبذلها الدولة في إطار البرنامج، وهناك تنسيق ومتابعة يومية من فريق الوحدة المركزية بالوزارة لفرق وحدات حياة كريمة التي تم تشكيلها بالمحافظات.

و وجه وزير التنمية المحلية فريق الوحدة المركزية نحو استمرار المتابعة والتنسيق ورفع تقرير يومي بشأن تطورات تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ومتابعة الموقف التنفيذي على أرض الواقع أولاً بأول ، مؤكداً أنه يقوم بصورة يومية بالمتابعة مع السادة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس أو إتصالات هاتفية بهدف إحداث تحسن مستدام في معدلات تنفيذ المشروعات وتذليل أي معوقات .