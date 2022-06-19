عبد العاطى ينعى وزير الموارد المائية والرى بدولة جنوب السودان والذى وافته...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 02:30 مساءً - نعى السيد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ، السيد ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والرى بدولة جنوب السودان والذى وافته المنية صباح اليوم.

وأعرب الدكتور عبد العاطى عن خالص تعازيه لحكومة وشعب جنوب السودان الشقيق وأسرة الفقيد في هذا المصاب الجلل ، مشيراً للعلاقات الودية التي كانت تربط سيادته بالسيد/ ماناوا بيتر على المستويين الرسمي والشخصى ، وهى العلاقة التي ظهرت جليه في تبادل الزيارات بشكل متواصل بين الجانبين ، وإنعكست على العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى ، وحرص السيد ماناوا بيتر على زيارة مصر بشكل دائم في ظل العلاقات الوطيدة التى تربط البلدين الشقيقين.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر علي مواطني دولة جنوب السودان.