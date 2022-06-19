جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يؤدى الطلاب غدا الامتحان فى المواد الغير المضافة للمجموع، وتشمل التربية الدينية والتربية الوطنية.
وقال محمود الفولى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، إن المديرية أنهت كافة الاستعدادات المقررة لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية والتى ستبدأ غدا الإثنين، لافتا إلى وجود تنسيق كامل بين كافة الجهات المعنية لتسهيل أعمال الامتحانات بناءً على تعليمات من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، وعبد المجيد صقر، محافظ السويس.
وأكد "الفولى" وجود تنسيق كامل مع الأجهزة الأمنية لتأمين محيط اللجان، مضيفا أنه تم وضع بوابات لتنظيم دخول الطلاب إلى اللجان الامتحانية وخروجهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 4160 طالبا يستعدون لأداء امتحانات الثانوية العامة بالسويس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.