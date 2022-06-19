4160 طالبا يستعدون لأداء امتحانات الثانوية العامة بالسويس

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يؤدى الطلاب غدا الامتحان فى المواد الغير المضافة للمجموع، وتشمل التربية الدينية والتربية الوطنية.

وقال محمود الفولى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، إن المديرية أنهت كافة الاستعدادات المقررة لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية والتى ستبدأ غدا الإثنين، لافتا إلى وجود تنسيق كامل بين كافة الجهات المعنية لتسهيل أعمال الامتحانات بناءً على تعليمات من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، وعبد المجيد صقر، محافظ السويس.

وأكد "الفولى" وجود تنسيق كامل مع الأجهزة الأمنية لتأمين محيط اللجان، مضيفا أنه تم وضع بوابات لتنظيم دخول الطلاب إلى اللجان الامتحانية وخروجهم.