زراعة 28 ألف فدان أرز بدمياط

جدة - نرمين السيد - وأوضح مديرعام الزراعة - فى تصريح اليوم الأحد - أن المحافظة تقوم بزراعة العديد من أنواع الأرز منها سخا 10 وجيزة 178، حيث أثبتت هذه الأصناف قدرتها على النمو فى البيئة الدمياطية، لافتا إلى أن المديرية تقوم بجهود مكثفة فى مجال الإرشاد الزراعى للوصول بالمحصول لأعلى إنتاجية.

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