الرعاية الصحية: برنامج تدريبى على مكافحة العدوى بمستشفى فايد بالإسماعيلية

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وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن البرنامج استهدف تدريب 20 ممرضة على إجراءات مكافحة العدوى الخاصة بقسم الحضانات والأطفال حديثى الولادة، وذلك فى إطار استراتيجية الهيئة لرفع كفاءة وتنمية مهارات الفرق الطبية العاملة بالمنشآت الصحية التابعة لها، لضمان توفير أفضل خدمة ورعاية صحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل وكافة المتعاملين.
وأضافت الهيئة، أن البرنامج شمل التدريب على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى، وإجراءات وضوابط الحد من انتشار العدوى، إجراءات مكافحة العدوى فى أقسام الحضانات، مشيرة إلى أنه قام بالتدريب د. بولا عريان، مدير إدارة مكافحة العدوى بفرع الهيئة فى الإسماعيلية.
وأكدت الهيئة، حرصها على توفير كافة الفرص والمنح التدريبية للقوى البشرية من الأطقم الطبية والإدارية والفنية وغيرهم من العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، باعتبارها أثمن مورد لدى الهيئة يضمن استثماره بناء نظام صحى قوى ومستدام، وتحقيق رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر وبجودة عالمية.
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