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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /705399/الرئيس-السيسي-يعرب-عن-تطلعه-للتعاون-مع-الأردن-والبحرين-لتعزيز-جهود-العمل-العربي-المشترك

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قمة ثلاثية في مدينة شرم الشيخ، مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن.

دوت الخليج

الرئيس السيسي يعقد قمة ثلاثية مع ملكي البحرين والأردن

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهوريةـ بأن الرئيس رحب بشقيقيه البحريني والأردني ضيفين عزيزين على مصر، معرباً عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدان الثلاثة على المستويين الرسمي والشعبي، ومؤكداً تطلع مصر إلى تعزيز التعاون البناء بين مصر والبحرين والأردن، بما يحقق المصالح المشتركة لشعوبهم الأشقاء، ويعزز من جهود العمل العربي المشترك، خاصةً في ظل التحديات الكبيرة الناتجة عن التطورات الإقليمية والدولية المتعددة.

الأهمية المحورية لمصر والبحرين والأردن إقليمياً ودولياً

من جانبهما، أشادا ضيفا مصر بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدان الثلاثة، مؤكدين الحرص على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعظم من استفادة الدول الثلاث من الفرص والإمكانات الكامنة في علاقات التعاون بينهم، فضلاً عن كون هذه العلاقات تمثل حجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك في ضوء الأهمية المحورية لمصر والبحرين والأردن إقليمياً ودولياً.

مسارات التعاون الثنائي البناء بين الدول الثلاث

وتناولت المباحثات العلاقات الأخوية الوثيقة ومسارات التعاون الثنائي البناء بين الدول الثلاث والتنسيق المتبادل تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه المنطقة.

وأكد القادة على عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدان الشقيقة الثلاث، وأهمية تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة.

كما رحب القادة، بالقمة المرتقبة التي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الامريكية.

الرئيس السيسي يستقبل ملك البحرين والعاهل الأردني

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل أمس السبت، بمدينة شرم الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ملك المملكة البحرينية.

وصرّح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل صباح اليوم الأحد، بمدينة شرم الشيخ جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.