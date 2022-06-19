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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /705397/نقيب-المعلمين-يطالب-بتدريس-مادة-التربية-المناخية-فى-المدارس

شارك خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، في ورشة عمل التغيرات المناخية وأثارها على قطاع الزراعة في مصر،المنعقدة بنادي الزراعيين، بحضور الدكتور سيد خليفة نقيب عام الزراعيين وأمين عام اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، والدكتور مجدي علام مستشار وزارة البيئة الأسبق ، النائب جمال أبو الفتوح وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ ، الدكتور صلاح النادي أمين عام نقابة العلميين، والدكتورة كوثر محمود عضو مجلس الشيوخ ونقيب التمريض.

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أكد خلف الزناتى نقيب المعليمن خلال كلمته ،أن العالم يواجه منذ سنوات تقلبات مناخية بسبب أزمة الاحتباس الحراري التي تعانى منها الكرة الأرضية نتيجة انبعاثات الغازات الضارة في الغلاف الجوى، وأن تلك الأزمة باتت تهدد استدامة الثروات الطبيعية لاسيما الثروات غير المتجددة.

وأوضح أن التعليم أحد العوامل الحاسمة في معالجة قضية تغيير المناخ، حيث يشجع المواطنين على تغيير سلوكهم، وناشد أنه لابد من تغيير المناهج الدراسية لتشتمل على مادة للتربية المناخية، واعتماد منهج لتدريسها .

وأضاف الزناتى أن القارة الأفريقية، ومصر على وجه الخصوص أكثر عرضة لظاهرة الاحتباس الحراري ، نتيجة لوقوع أغلب أرضيها في مساحات صحراوية وشبة جافة، وتعتبر من بين أكثر الدول الأفريقية تضررا من التأثيرات السلبية للتقلبات المناخية.

وأشار نقيب المعلمين إلى أن مصر تواجه تحدياً كبيراً في مجابهة أزمة التغيرات المناخية وتداعياتها على العديد من القطاعات الرئيسية وعلى رأسها قطاع الزراعة الذي يتأثر بكثرة التغيرات المناخية في مصر.

غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة 2022

قررت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح نقيب المعلمين أن غرفة العمليات المركزية، ستكون على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية المشكلة بالنقابات الفرعية واللجان النقابية بمختلف أنحاء الجمهورية ، لمتابعة أحوال المعلمين داخل لجان الامتحانات وفي الاستراحات والوقوف على توفير اشتراطات السلامة والأمان لهم طوال فترة الامتحانات.

وأكد "الزناتي" أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية التابعة لها على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية ، بتوفير كافة سبل الدعم والمساعدة للمعلمين للقيام بمهام عملهم في جو مستقر وآمن.

وشدد نقيب المعلمين على رؤساء النقابات الفرعية ولجانها النقابية ، ضرورة أن تكون هناك متابعة على أرض الواقع ، وعمل زيارات مستمرة لاستراحات المعلمين والتأكد من توفير كل سبل الراحة لهم ، والتواصل مع كافة الجهات المعنية والتنفيذية بالمحافظات لحل أى مشاكل ، حتى يشعر المعلمين بالاستقرار أثناء أعمال الامتحانات.

وخصصت النقابة العامة للمهن التعليمية رقم على الواتس آب " 01555208606" لتلقي كافة الشكاوى والاستفسارات الواردة من المعلمين المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة، للعمل على حلها .

وينطلق ماراثون الثانوية العامة 2022، الاثنين 20 يوليو، بآداء الامتحانات فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع، والتي تعقد بنظام "البابل شيت" داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس.