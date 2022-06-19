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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /705395/وكيل-خطة-النواب-يطالب-بتقليل-الاعتماد-علي-الواردات-لمواجهة-زيادة-معدلات-التضخم

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2022/2023، جاءت في ظروف استثنائية، ومع ذلك الاعتمادات المالية المخصصة للصحة تبلغ 310 مليار بزيادة 34 مليار عن موازنة العام السابق، التعليم ما قبل الجامعي 317 مليار بزيادة 61 مليار عن الموازة السابقة، والتعليم الجامعى 159مليار جنيه بزيادة 27مليار جنيه عن الموازنة الحالية، والبحث العلمى 79مليار جنيه بزيادة 15مليار جنيه عن الموازنة.

دوت الخليج

تقليل الاعتماد علي الواردات لمواجهة زيادة معدلات التضخم

و طالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة العمل على تقليل الاعتماد على الواردات لمواجهة زيادة معدلات التضخم.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والتي تناقش التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022 / 2023.

وكشف عمر، أن روسيا على الرغم من الحرب بينها وبين أوكرانيا، إلا أن معدل التضخم ينخفض بشكل كبير، لأنها عملت على تقليل الاستيراد بصورة كبيرة.