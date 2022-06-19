انت الان تتابع تفاصيل خبر الدكتور حسام موافي: لم أقل أن المؤمن لا يصاب بالأمراض النفسية.. لكنه أقل عرضة لها حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /705394/الدكتور-حسام-موافي-لم-أقل-أن-المؤمن-لا-يصاب-بالأمراض-النفسية-لكنه-أقل-عرضة-لها

أثارت تصريحات الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع عبر فضائية صدى البلد، الجدل عندما قال إن الشخص المؤمن والقريب من ربه لا يُصاب بالأمراض النفسية، وعلق عليه العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج وردا علي حالة الجدل المثارة، قال الدكتور حسام موافى، تصريحات توضيحيه قال فيها إنه لم يصرح بأنه لا توجد أمراض نفسية. وأضاف حسام موافي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"أنا صرحت بأن هناك أمراض نفسية ويتم علاجها بأدوية". وتابع حسام موافي:" انا قلت إن المتدين أقل عرضة للأمراض النفسية من أي فرد أخر لأن المتدين يكون راضيا ولا يصاب بقلق أو اكتئاب ". الدكتور حسام موافي: لم أقل أن المؤمن لا يصاب بالأمراض النفسية.. لكنه أقل عرضة وأكمل حسام موافي: "لم أصرح بأن الإنسان المؤمن لا يصاب بالأمراض النفسية لكنني قلت إنه أقل عرضة"، مضيفا:" لا أقصد المتدين بالمسلم فقط لكني اقصد المسلم والمسيحي ايضا ". ولفت حسام موافي: "لا أنكر وجود علم الامراض النفسية مطلقا ولم ألمح لهذا الأمر مطلقا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدكتور حسام موافي: لم أقل أن المؤمن لا يصاب بالأمراض النفسية.. لكنه أقل عرضة لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.