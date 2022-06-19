انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس الوزراء الاسرائيلى: إيران ستدفع الثمن فى حال استهدفت مواطنينا فى تركيا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /705392/رئيس-الوزراء-الاسرائيلى-إيران-ستدفع-الثمن-فى-حال-استهدفت-مواطنينا-فى-تركيا

أفادت قناة 12 الإسرائيلية في صباح يوم الأحد، عن الرئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالي بينيت خلال جلسة الحكومة الاسرائيلية بأن هناك خطر كبير على المواطنيين الإسرائيلين فى تركيا، محذرا إيران بأنها ستدفع الثمن فى حال قامت باستهداف مواطنيها فى تركيا.

دوت الخليج

بينيت: من يستهدف الإسرائيلين سيدفع الثمن

وطالب بينيت خلال اجتماعه فى مجلس الحكومة، اليوم، الأمتناع عن السفر إلى تركيا داعيا إياهم تحمل المسؤولية والحفاظ على أمنهم، كما حذر رئيس الوزراء الأسرائيلى أن من يستهدف المواطنين الإسرائيلين سيدفع ثمن ذلك.

هجمات إيرانية مرتقبة فى تركيا

وعلى صعيد أخر أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصادر فى الأستخبارات الإسرائيلية بأن تحذيرات صدرت للمواطنين الإسرائيلين فى تركيا من أن هجمات إيرانية قد تحدث خلال ساعات داخل الأراضي التركية.

وأضافت الصحيفة أن المخابرات الأسرائيلية قامت بإطلاق تحذيرات عديدة ومختلفة لمواطنيها فى تركيا وبشكل خاص فى مدينة إسطنبول من أجل الخروج لوجود مخطط إيراني لإستهدافهم بدعوي أن خلايا إيرانية تسعي الوصول إلى الفنادق التي يقيم فيها المواطنيين الإسرائيليون فى إسطنبول.

ويذكر أن إسرائيل تقلق من إحتمالية عدم تمكن السلطات التركية من إحباط العمليات الإيرانية تجاه السياح الإسرائيلين حيث عدد هؤلاء فى تركيا يصل إلى ألفى مواطن.

وفى وقت سابق كانت اسرائيل دعت من مواطنيها سرعة مغادرة تركيا بسبب محاولات ايرانية لتنفيذ عمليات هجومية ضد المصالح الإسرائيلية فى تركيا وتأتي هذه التهديدات الإيرانية على خلفية مقتل عدد من القادة الإيرانين وأتهمت فيها إيران بأن إسرائيل وراء عمليات الإغتيال.