انت الان تتابع تفاصيل خبر أولى جلسات محاكمة مرتكب مذبحة الريف الأوروبي بالشيخ زايد 2 يوليو حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /705384/أولى-جلسات-محاكمة-مرتكب-مذبحة-الريف-الأوروبي-بالشيخ-زايد-2-يوليو

قررت محكمة استئناف القاهرة، تحديد جلسة 2 يوليو المقبل لنظر أولى جلسة محاكمة المتهم بتنفيذ مذبحة الريف الأوروبي، والتي ارتكب فيها المتهم جريمة قتل مزارع وابنتيه وحفيديه، بمزرعة في الريف الأوروبي بمنطقة مدينة الشيخ زايد، وذلك أمام الدائرة 25 بمحكمة جنايات الجيزة.

حبس المتهم

كانت أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بقتل خمسة هم مزارع وابنتاه وحفيداه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، بعدَ ضبطه واستجوابه وإقراره بارتكاب الواقعة، والاستماع لأقوال سبعة شهود، وإجراء المناظرة والمعاينات اللازمة.

بداية البلاغ

وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا في السادس والعشرين من شهر مايو الجاري بالعثور على جثامين المجني عليهم الخمسة بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد، بالتزامن مع ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي من أنباء حول الواقعة، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور.

مسرح الجريمة

واستهلتها بالانتقال للمزرعة مسرح الواقعة لمعاينتها وإثبات ما بها من آثار، فتبينت تواجد الجثامين بعقار داخل المزرعة وبين المزروعات، وأن إصاباتهم قد تعددت ما بين ذَبحيَّة وطَعنيَّة وقَطعيَّة، كما عثرت النيابة العامة على آثار دماء كثيرة متفرقة بمسرح الواقعة، وضبطت سكينًا به آثار دماء، وعليه فقد كلفت النيابة العامة خبيرَ الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع كافَّة الآثار المعثور عليها لفحصها، كما كلفت أحدَ الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية على جثامين المجني عليهم لبيان سبب وكيفية حدوث وفاتهم.

المشدد 5 سنوات لـ 3 متهمين في قضية خلية الردع

عاقبت الدائرة الثامنة إرهاب بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، وأمانة سر أشرف حسن، ومحمد صبحي، بجلسة اليوم في القضية المعروفة إعلاميا بخلية مجموعة الردع التابعة لتنظيم داعش، المتهم الأول (الخامس بأمر الإحالة) والمتهم الثانى (الخامس عشر بأمر الإحالة) والمتهم الثالث (السابع عشر بأمر الإحالة)، بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.

17 متهما

وتتضمن القضية عدد سبعة عشر متهما وفقا لأمر الإحالة، وكانت قد صدرت ضدهم جميعا أحكاما غيابية، وتم إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة وعرضهم على المحكمة التي قضت بحكمها السالف، وقد أقر المتهمين بالتحقيقات باعتناقهم أفكارا جهادية قوامها الخروج على الحاكم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية واعتناقهم أفكار تنظيم داعش وترتيب إجراءات السفر إلى سوريا وتركيا والسودان للالتحاق بالتنظيم .