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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /705383/النائب-أيمن-محسب-يعلن-موافقته-علي-خطة-وموازنة-22-23-ويطالب-بوجود-خريطة-استثمارية-لمصر

أعلن النائب أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقته على الموازنة العامة الجديدة للبلاد مع توجيه بعض الانتقادات للحكومة، حيث قال: أوافق على الموازنة الجديدة التي تقدمت بها الحكومة وناقشها النواب، ولكن علينا أن نعرف أن مصر تستحق أفضل من ذلك، فالديون زادت إلى طريقة خطيرة، في حين أن الدعم والمزايا الاجتماعية وصلت إلى 125 مليار فققط.

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خطة وموازنة العام المالي الجديد

وتسائل محسب، قائلا: إلى متى سنظل دولة مستهلكة وليست منتجة، أين الخريطة الاستثمارية لمصر، أين قطاعات الصناعة والسياحة، لدينا ثلث آثار العالم، وثروات طبيعية بطول وعرض البلاد، لم نستخرج منها أكثر من 5% فقط؟

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والتي تناقش التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022 / 2023.

وواصل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: بالنظر للتعليم والصحة نجد أنه تمت زيادة مخصصاتهم ونشكر الحكومة على ذلك ولكن لايزال هناك الكثير من المطالب لتطوير التعليم والصحة.