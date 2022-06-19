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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /705382/بالصور-الأهلي-يلبي-رغبة-طفل-الإسماعيلي-في-اختبارات-الناشئين-بالنادي-اليوم

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي عبر حسابة الرسمي"فيس بوك:"، تواجد الطفل مع خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين في النادي الأهلي.

معلقي مباراة القمة

وتُذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس، ويعلق عيلها كل من ( مدحت شلبي) قناة صوتية أولى، وحاتم بطيشة قناة صوتية ثانية.

ويحتل الفارس الأبيض صدارة الدوري المصري برصيد 44 نقطة جمعهما من الفوز في 14 مباراة وتعادل في مواجهتين، وخسر 4 لقاءات أمام كل من ( سموحة، طلائع الجيش، الأهلي، إنبي)، ويعد لاعبه أحمد سيد زيزو هو هداف بطولة الدوري برصيد 11 هدف.

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ترتيب الأهلي في الدوري

أما النادي الأهلي، فيحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة جمعهما من الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 لقاءات، وخسر لقاء وحيد أمام المصري، ويعد علي معلول هو هداف الفريق في المسابقة حتى الآن برصيد 6 أهداف وويليه كل من بيرسي تاو برصيد 5 أهداف، ومحمد شريف 4 أهداف.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك قبل القمة 124

خاض الفريقان من قبل 123 مباراة في بطولة الدوري، كان الفوز حليف النادي الأهلي في 47 مباراة، في حين حقق الفارس الأبيض الفوز في 29 لقاء، وساد التعادل بينهما في 49 مباراة، وسجل مهاجمو المارد الأحمر 157 هدف، في المقابل 108 هدف سجلهم مهاجمو الزمالك.

وبشكل إجمالي جمعت 242 مباراة بين الفريقين في جميع المسابقات سواء ودية كانت أو رسمية، تمكن الأهلي من الفوز في 105 مباراة، في مقابل 58 فوزاً للزمالك، وانتهى 78 مباراة بينهما بالتعادل.

أما عن المواجهات الرسمية التي جمعت بين الفريقين فاعبارة عن 217 مباراة، فاز الأهلي في 98، في المقابل تمكن الفارس الأبيض من الفوز في 50 مواجهة، وتعادلوا سوياً في 74 لقاء.