أنا ضعفت قدام جمالها والشيطان لعب بدماغي..اعترافات مثيرة للمتهم بالتحرش بفتاة النزهة

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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /705380/أنا-ضعفت-قدام-جمالها-والشيطان-لعب-بدماغياعترافات-مثيرة-للمتهم-بالتحرش-بفتاة-النزهة

أقوال المتهم

وقال المتهم:" أنا بشتغل محامي، إلا أنه لا يحمل كارنيه نقابة المحامين في الوقت الحالي، واللي حصل إن أنا كنت راكب أتوبيس نقل عام رايح شيراتون، وكنت قاعد على الكنبة الخلفية جمب الشباك، وفي واحدة بنت جات قعدت على الكنبة برضه، وكان في حد راكب في وسطنا، وفي نص الطريق اللي كان راكب ما بينا نزل ومفضلش غيرى أنا والبنت، وهي كان لبسها مغري وملفت وحاطة ريحة برفان جامدة جدا، فبصيت ليها وابتسمت لقيتها بصتلي وابتسمت ابتسامة خفيفة، فأنا تمت استثارتي جنسياً وقمت بملامسة عضوي الذكري من فوق الهدوم كده وحاولت ألاغيها لأني افتكرت إن أنا عاجبها برضو بس هي متجاوبتش معايا فسكت ومعملتش حاجة تاني وشوية وهي نزلت من الأتوبيس و لما روحت البيت لقيت فيديو نازلي على النت هي صورتهولي و مكنتش أعرف إنها بتصورني وبعدين في ميكروباص من مباحث الزاوية الحمرا ومباحث النزهة جم البيت عندي وقبضوا عليا و جيت على النيابة النهاردة وهو ده اكل الي حصل".

التحرش بالفتاة

وأضاف المتهم:" أنا كنت رايح شيراتون كان في فرصة شغل كمستخلص جمركي رايح اقدم عليها و متجه لشيراتون ، ولما اتقبض عليا انا كنت في بيتي، وكان في ناس ركبة معايا الاتوبيس، ومعرفش اسم حد فيهم أو أي بيانات حد فيهم، وأنا لما لقيت البنت الي في الفيديو اللي حضرتك عرضته عليا جات قعدت على الكنبة في الاتوبيس جمبي وكان في حد راكب في وسطنا و في نص الطريق الي كان راكب ما بينا نزل و مفضلش غيرى انا وهي و هي كان لبسها مغري و ملفت و حاطة ريحة برفان جامدة جدا فبصيت ليها وابتسمت لقيتها بصتلي و ابتسمت ابتسامة خفيفة فأنا اتم استثارتي جنسيا وقمت بملامسة عضو حساس من فوق الهدوم كده وحاولت ألاغيها وأشاورلها أخد رقم تليفونها لأني افتكرت إن أنا عاجبها برضو بس هي متجاوبتش معايا فسكت ومعملتش حاجة تاني ولا لمستها ولا هى ردت عليا ولا كلمتني".

لحظة شيطان

واكد المتهم:" أنا ضعفت والشيطان لعب في دماغي لأن لبسها كان مغري وملفت جدا و افتكرت إني عاجبها برضو لأنها ابتسمت ليا في الأول، ومكنش في نفسي أعمل كده ودي لحظة شيطان لغبط دماغي لما شوفت البنت وكانت لابسة لبس مغري و ملفت جدا تم استثارتي جنسيا، وأنا معرفهاش أصلا هي لحظة شيطان وضعفت لما شفت ملابسها الملفتة والمغرية، وأنا كان قصدي ألاغيها يمكن نتعرف".

إحالة المتهم إلى الجنايات

باشرت نيابة شرق القاهرة تحقيقاتها في الواقعة وانتهت إلى إحالة المتهم (محامي ) إلى الجنايات ووجهت له اتهامات التحرش جنسياً قولاً و فعلاً و إشارة بالمجنى عليها مريم .أ في مكان عام - أحد أتوبيسات النقل العام - بأن أتي تلميحات جنسية نحوها بشفتيه و قام بمداعبة عضو حساس بمواجهتها وغازلها ثم أشار إليها بيده ليحصل على رقم هاتفها المحمول بقصد الحصول علي منفعةذات طبيعة جنسية .

وشهدت المجني عليها خلال التحقيقات إنه حال استقلالها لإحدى وسائل النقل العام فوجئت بالمتهم ينظر اليها محدقاً وهو يداعب عضو حساس قائطاً بعض شفتيه ومغازلتها بطريقة بها إيحاءات وتلميحات جنسية و أشار إليها بيده ليتحصل علي رقم هاتفها قاصداً من ذلك الحصول منها على منفعة جنسية فقامت بتصويره ثم توجهت لقسم الشرطة للإبلاغ عن الواقعة.