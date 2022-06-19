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يآخذ على عاتقه مراعاه البعد الاجتماعي للمواطن وانحيازه مستمر للمواطن

01:00 م - الأحد 19 يونيو 2022

قال النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بأنه باسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أتوجه بتكرار الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى حامل رايه الاصلاح والنهوض بالدولة وآخذ على عاتقه مراعاه البعد الاجتماعي للمواطن وانحيازه المستمر فى القرارات لصالح الفئات الأكثر احتياجا والتى كان أخرها إرجاء اى زيادات فى اسعار الكهرباء لمده ٦ شهور.

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جاء ذلك فى حديثه أثناء كلمه الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن فى مناقشة مشروع خطه التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنه العامه للدوله وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنه الماليه ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، حيث انتهت بالموافقة عليها.

وتقدم النائب عاطف ناصر بالشكر إلى جميع لجان المجلس النوعيه وأخص بالشكر مكتب وأعضاء لجنه الخطه والموازنه على مجهودها فى إعداد تقرير الموازنة المتميز، كما توجه بالشكر الى الحكومه للعمل بجديه فى هذه الظروف الصعبة وأكد على التعاون والوقوف معا لمواجهة التحديات للنهوض بالوطن.

مستقبل وطن بمناقشات البرلمان للموازنة: كل الشكر للرئيس السيسى حامل رايه الإصلاح والنهوض بمصر

ولفت إلى أنه فى ظل الجهود الكبيرة المبذوله للانطلاق والنهوض بالوطن وبناء الجمهورية الجديدة الى جانب الرعاية الاجتماعية وبناء الانسان تأتى الظروف الخارجية خلال الفترة الماضية من التداعيات المستمرة لفيرس كورونا وتطورات ألازمه الروسيه الاوكرانية والمتواصله لتفرض واقعًا اقتصاديًا واجتماعيا عالميا غايه فى الصعوبه على الاقتصاد العالمي والذى يؤثر بقوه على الاقتصاد المحلي.