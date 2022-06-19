انت الان تتابع تفاصيل خبر "بقيت أحسن".. أشرف فايق يطمئن الجمهور على حالته الصحية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /705375/بقيت-أحسن-أشرف-فايق-يطمئن-الجمهور-على-حالته-الصحية

حرص المخرج أشرف فايق على طمأنة الجمهور على حالته الصحية بعد تعرضه لعملية جراحية دقيقة في القلب منذ أيام قليلة، مؤكدا أن صحته أصبحت في تحسن الأن.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تحسن الحالة الصحية لـ اشرف فايق

وكتب أشرف فايق عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”: “خرجت من المستشفى، وهبدأ عملي إن شاء الله من يوم الأحد، والله العظيم هاين عليا أجاوب على رسايلكم واحدة واحدة، بس مش هقدر”.

وتابع : بطلب منكم تسامحوني، لكل اللي طلبني على الموبايل سواء من مصر أو من خارجها، ومقدرتش أجاوبه، رصيد حبكم ده يقوم جمل، وخلاني أغنى وأقوى وأسعد شخص في العالم.

مرض أشرف فايق

وكان قد كتب فايق في وقت سابق: “حسيت إن دمي تقل في الفترة الأخيرة فقلت أعمله قسطرة واخففه شوية، فحجزت عند الدكتور حازم منصور، بطل العالم في القلب والقسطرة، بمساعدة صديق عمري عبد الله خليل، وفرصة أشكرهم جدًا”.

وتابع: “أنا دلوقتي بقيت كويس واطمنت على دمي وقلبي وشراييني، وبطمنكم وبشكر كل الأحباب اللي حاولوا يتواصلوا بالاتصال أو بالرسائل، ولم استطع الرد عليهم وبقولهم سامحوني، وكتر خيركم الحمد والشكر لله تعالى”.

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المرض يضرب الوسط الفني

جدير بالذكر أنه انتشر في الأيام الماضية الأمراض بين نجوم الوسط الفني، اذ أعلن عمرو عبد العزيز خضوعه لعملية جراحية في العين، وذلك خلال خاصية ستوري على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وكتب عليها: "عملت عملية في عيني وأنا الحمدلله تمام.. فاضلي 3 مرات كمان الحمد لله على كل شئ"، كما كشف الفنان مصطفى درويش اصابته بتهتك في عضلة السمانة أدت الى دخوله للمستشفى في يوم السبت الماضي.

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