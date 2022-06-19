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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /705374/مد-أجل-الحكم-على-المتهمين-في-قضية-كتائب-حلوان-لـ-28-يونيو

أمرت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بمد أجل الحكم في القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 321 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان" لجلسة 28 يونيو.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وبحضور عضو النيابة حازم محمد عامر، وحمدي الشناوي الأمين العام على مأمورية طرة وبسكرتارية شنودة فوزي.

المتهمين

وسبق أن وافق المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، في شهر فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.

أمر الإحالة

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

حيثيات الحكم على محمد الأمين

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي حيثيات حكمها على محمد الأمين رجب احمد جمعة بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائتى الف جنيهاً لما نسب إليه والزمته بالمصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المضبوطات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد احمد الجندي وعضوية المستشارين علي ابراهيم عمارة و محمد احمد صبري وحضور ضياء لطفي وكيل النيابة.

خان الأمانة

وقالت المحكمة في الحيثيات، المتهم لم يكن له من اسمه نصيب فخان الأمانة ولا من أرذل عمره والمشيب وأعظ لبيب هداه تفكيره الدنيئ.

يقين المحكمة

قالت المحكمة حيث أن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وإرتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أن المتهم محمد الأمين رجب أحمد جمعة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة المستقبل القابضة للإعلام ورئيس مجلس أمناء مؤسسة المستقبل الأمين للتنمية الاجتماعية.

نفسه الأمارة بالسوء

وتابعت المحكمة، نفسه الأمارة بالسوء للإتجار بأعراض فتيات صغار ساقتهن حياة اليتم تارة وضنك العيش تارة أخرى لأن يكن فى مأوى لديه دار الأيدى الأمينة ببنى سويف أملاً فى أن تكون هى الركن الشديد لتلقى الرعاية فيها والحماية من الضياع مما ألم بهن فجعلها وكراً لهتك أعراضهن فإستقطبهن لفيلته بالساحل الشمالى للإنفاق عليهن ببذخ ملابس وأدوات زينة ومأكل ومشرب.

دور الرعاية

فأنتقلن من عيش دور الرعاية المتواضع لحياة الغافلين من المترفين فإذاقهن لذاتها حيلة منه حتى يرسخ لديهن أن الترف لا يكون ألا فى معينه وطاعته إلى مبتغاه لشهوته الجنسية فى فتيات صغار ضعاف مستغلاً حالتهن ما بين الترغيب فى الحياة المترفة طالما هن طوع يديه والترهيب لمن لا ينصاع منهن بالحرمان من هذا الترف المزعوم وفى أحيان أخرى العقاب فأوى فى تلك الدار.

فيلا الساحل الشمالي

واكملت المحكمة في الحيثيات ان المجنى عليهن الأطفال 1 – نعمات.ع.ع، و ملك خ.م.ف، وندى.ص.ي، وحنين.أ.ع، ولبيبة.س.م.س، وفرحة.س.ص.م، وهاجر.س.م.، واللاتى توجهن فى غضون شهر يوليو 2021 لفيلته الكائنة بالساحل الشمالى حيث استقبلهن وأرسلن لشراء ملابس بحر وغيرها باهظة الثمن ورافقهن للتنزه باليخت الخاص به والسباحة معهن وامتدت أقامتهن هذه لمدة أسبوع حيث بدأ فى تنفيذ مأربه منهن حيث استغل سباحته رفقة المجنى عليها السادس وتحسس موضع عفتها بيده ثم وبحجرة فى فيلته طلب منها النوم بجانبة وحسر عنها ملابسها من أسفل كاشفاً عورتها ولامس فرجها ثم دبرها.

المجني عليها الخامسة

وقام بذات الأمر مع المجنى عليها الخامسة بعد حسر ملابسها وكشف عورتها مهدداً لها بعدم اخبار أحد بفعلته وتواجد فى حجرة المجنى عليها الثانية حيث شاهدها عقب خروجها من الأستحمام مما دعاها للعودة إدراجها ثم مرة أخرى قام باحتضانها واصطحبها فى سيارته لتجلس بجواره بالمقعد الخلفى وأخذ يتحسس منطقة ظهرها أسفل ملابسها.

دار الأيتام وكره

وأضافت الحيثيات، وبعد عودة المجنى عليهن للدار ببنى سويف صار بيت المتهم بوكرة الذى أقامة بها أياماً متواليات بعد أن كان مقامة فيها يوماً واحداً كل أسبوع وطلب من المجنى عليهن الثلاثة الأول الحضور لاستراحته بالدار حيث انتهز انفراده بالمجنى عليها الأولى بها فوضع يده على كتفها ثم أذنها ثم تحسس جسدها من أسفل ملابسها من الظهر.

طلب رقص المجني عليهن له

ولما أعلنت له عن رغبتها فى التوجه للقاهرة للالتقاء بمن تدعى دعاء حافظ أنور والتى كانت رفيقتها بدار إقامتها السابقة والتى هربت منها ووضعت مولوداً من حمل سفاح فأحضرها للدار وأقامت فيها هى ومولودها بالمخالفة للوائح الدار والتى كانت تجالس المتهم فى حجرته بملابس فاضحة وطلب من المجنى عليهن الثلاثة الأول وبرفقتهم دعاء الرقص أمامة فأبين الا المدعوة دعاء كما قام باستقبال المجنى عليها الثانية بحجرة الاستقبال بمكان استراحته ووضع رأسه فى حجرها كالنائم وقام بذات الأمر مع المجنى عليها الثالثة ورفع عنها ملابسها واضعاً يده على رجلها ثم رأسه.

تقبيل المجنى عليها الرابعة

ثم تحسس لها كما استطال من جسد المجنى عليها الرابعة بتقبيلها من فمها واضعاً يده على مؤخرتها ثم أسفل ملابسها مهدداً لها بطاعته وإلا العودة لمؤسسة عقابية وبإحدى حجرات الدار قام بكشف عورة المجنى عليها الخامسة ولامس بعضوة الذكرى موضعى عفتها من القبل والدبر ثم توجه لحجرة المجنى عليها السابعة وحسر عنها بنطالها ولامس دبرها كما دعى المجنى عليهن الثلاثة الأول للمبيت بقصره بالقطامية بالتجمع الخامس وإذ التقت عبير سمير عبد الرازق أخصائية الأسرة والطفولة بالمجنى عليها الأولى والثالثة بتاريخ 23/9/2021 بمستشفى الرخاوى للصحة النفسية بالمقطم حال زيارتهما .