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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /705373/الرئيس-السيسي-يعقد-قمة-ثلاثية-بشرم-الشيخ-مع-ملكي-البحرين-والأردن

يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة ثلاثية، اليوم، بمدينة شرم الشيخ مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك الأردن.

دوت الخليج

وصرّح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل صباح اليوم بمدينة شرم الشيخ جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

الرئيس السيسي يستقبل ملك البحرين

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل أمس السبت، بمدينة شرم الشيخ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك المملكة البحرينية.

وأكد الرئيس حرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع البحرين في مختلف المجالات، وتكثيف وتيرة التنسيق المشترك تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز وحدة الصف والعمل العربي المشترك في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية.

وأشاد الملك البحريني بدور مصر المحوري والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة، وجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربي المشترك على جميع المستويات، مثمناً التطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات المصرية البحرينية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية وغيرها، ومؤكداً الحرص المشترك للمضي قدماً نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات.