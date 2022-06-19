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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /705372/أول-رد-من-الحكومة-بشأن-تأدية-امتحانات-الثانوية-في-المواد-غير-المضافة-للمجموع-من-المنزل

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تأدية امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022 في المواد غير المضافة للمجموع من المنزل,

دوت الخليج تأدية امتحانات الثانوية في المواد غير المضافة للمجموع من المنزل وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأدية امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022 في المواد غير المضافة للمجموع من المنزل، مُشددةً على أنه سيتم تأدية امتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2021/2022، في المواد الدراسية غير المضافة للمجموع داخل لجان امتحانية مراقبة ومؤمنة بالمدارس، وفقاً لجدول الامتحانات المعتمد بدءاً من يوم 20يونيو الجاري. انعقاد امتحانات الثانوية العامة في المواد غير المضافة للمجموع 20 يونيو وفي سياق متصل، تعقد امتحانات الثانوية العامة في المواد غير المضافة للمجموع بدايةً من 20 يونيو، حيث يؤدي الطلاب يوم 20 يونيو امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية، فيما يؤدي الطلاب امتحان الاقتصاد والإحصاء يوم 21 يونيو، وتعقد الامتحانات في لجان مراقبة ومؤمنة بالمدارس، والتي يؤديها الطلاب بنظام البابل شيت، وبدون ورقة مفاهيم، ويتم تصحيحها إلكترونياً من خلال كنترولات الثانوية العامة. الحكومة تناشد وسائل الإعلام تحري الدقة ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

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