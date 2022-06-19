«الداخلية»: استعدادات أمنية مكثفة لتأمين امتحانات الثانوية العامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 01:34 مساءً - أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها لتأمين إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021/2022، وذلك باعتماد خطط التأمين التى تشمل الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان التي تستقبل الطلاب لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الإمتحانات إلى مقر اللجان، وتعيين تمركزات أمنية ثابتة بمحيط اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدي لكافة صور الخروج على القانون.

كما تمتد خطة التأمين إلى كافة الطرق والمحاور المؤدية للجان وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات.

وتفقد مديري الأمن على مستوى الجمهورية محيط لجان الامتحانات، والتأكد من جاهزية واستعداد كافة القوات المشاركة في عملية التأمين، والتشديد على التعامل الحاسم مع أى موقف قد يؤثر على سير الامتحانات وتقديم كافة أوجه العون والمساعدة للطلاب والتعامل الفوري مع أي شكاوى تواجههم، بهدف توفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب خلال الامتحانات.