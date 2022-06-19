بعد تداول الفيديو.. القبض على المتهم بإتلاف سيارة داخل ستاد القاهرة لإعاقته عن الخروج

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 01:34 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بإحداث تلفيات بإحدى السيارات عمداً بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ ١٧ الجارى تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان من (سيدة - مقيمة بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة) .. بتضررها من (قائد سيارة ملاكى "محددة") لقيامه بإحداث تلفيات بالسيارة خاصتها عمداً ، لقيامها بترك السيارة أمام سيارته فى منطقة إنتظار وعدم تمكنه من التحرك بالسيارة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (مقيم بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة) .. وباستدعاءه وسؤاله اعترف بإرتكابه الواقعة معللاً ذلك لذات السبب وعدم تمكنه من التحرك بسيارته مما أدى إلى تأخره على والدته المريضة بالمنزل.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.