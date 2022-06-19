”الهجرة” والوكالة الألمانية للتعاون الدولي تعلنان فتح باب التسجيل لشغل وظائف في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 01:29 مساءً - مساعد وزيرة الهجرة: غلق باب التسجيل لشغل الوظائف 16 يوليو المقبل

تعلن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA) وبالتعاون مع وزارات القوى العاملة والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التقديم للباحثين عن فرص العمل بألمانيا في مجالات الكهرباء والإلكترونيات والمعادن بالإضافة إلى مجال الفندقة والضيافة.

يأتي ذلك في إطار الدور المنوط بوزارة الهجرة لتنفيذ البرنامج لآلية تنقل للتدريب والعمل في ألمانيا، في ضوء تنفيذ الحكومة المصرية للبرنامج الإقليمي "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا" (THAMM) بالشراكة مع وزارات وجهات وطنية ودولية والذي يهدف إلى تعزيز الهجرة النظامية وتنقل اليد العاملة بين دول المنشأ والمقصد.

من جانبه، قال السفير محمد خيرت، مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، إن فتح باب التقديم للباحثين عن فرص العمل بألمانيا في مجالات الكهرباء والإلكترونيات والمعادن بالإضافة إلى مجال الفندقة والضيافة، يبدأ من اليوم وحتى 16 يوليو2022، موضحا أنه سيتم عقد مقابلات شخصية مع المرشحين المدرجين في القائمة المختصرة من خلال ممثلين من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جنبًا إلى جنب مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA)، كذلك سيتوفر لهؤلاء المرشحين المختارين ندوة تعريفية مفصلة أونلاين حول البرنامج ومزاياه وعملية التوظيف في ألمانيا قبل المقابلات. وسيظل المرشحون المختارون بحاجة إلى إجراء مقابلات أخرى مع أصحاب العمل من ألمانيا.

مضيفا أن اختيار المتقدمين سيتم وفقا للشروط التالية:

شروط التقديم:

• مقيم/ة في جمهورية مصر العربية وت/يحمل الجنسية المصرية.

• باحث/ة عن عمل

• ألا يكون حاصل/ة على عقد عمل دائم مع أي هيئة حكومية.

• السن لا يقل عن 21 عاماً ولا يزيد عن 40 عاماً بحلول وقت التقديم.

• التخصص في إحدى المجالات المعلن عنها للعمل في ألمانيا.

• حاصل/ة على دبلوم فني في مجال التخصص المرغوب العمل به في ألمانيا على الأقل.

• ألا يكون حاصل/ة على مؤهل أكاديمي في مجال التخصص المرغوب العمل به في ألمانيا.

• خبرة مهنية لا تقل عن سنتين في نفس مجال الدراسة والتخصص المرغوب العمل به في ألمانيا.

• المعرفة الجيدة باللغة الإنجليزية.

المستندات المطلوبة:

• صورة من صفحة جواز السفر أوالبطاقة القومية السارية.

• صورة من جميع شهادات المدرسة /المعهد الفني.

• للذكور: دليل على الإعفاء أو استكمال الالتزام العسكري.

• سيرة ذاتية كاملة وفقا للنموذج المرفق باللغة الإنجليزية في صيغة WORD.

• نسخة من شهادة خبرة واحدة على الأقل مقابلة لخبرة من الخبرات المهنية المذكورة في السيرة الذاتية.

مزايا البرنامج:

سيحصل من يتم اجتيازه لمرحلة المقابلات الشخصية من المرشحون المختارون على برنامج تدريبي مكثف بالقاهرة والذي سيستمر حوالي 8 أشهر بهدف الإعداد والتأهيل ما قبل المغادرة والعمل في ألمانيا وذلك على النحو التالي:

• دورات واختبارات اللغة الألمانية لمستوى B1على أن يتحمل البرنامج التكاليف الخاصة بذلك.

• دعم عملية الاعتراف بالمؤهلات وتحمل رسومها من جانب البرنامج.

• ندوات تعريفية بشأن البرنامج وأهدافه بصورة منتظمة مع الجهات المشاركة في تنفيذ البرنامج.

• برامج تحضيرية للحياة اليومية والإدماج في بيئة العمل في ألمانيا.

• دورات تدريبية حول آلية كتابة السير الذاتية، وخطابات التحفيز، والمقابلات الشخصية مع أصحاب العمل بألمانيا.

• دعم مادي خلال فترة الإعداد والتوجيه في القاهرة للتركيز على تدريبات ودورات البرنامج.

• تغطية كاملة للتأشيرة وتكاليف السفر إلى ألمانيا.

• مزايا عينية لدمج المرشحين النهائيين عند الوصول إلى ألمانيا لمدة 3 أشهر.

عملية الاختيار:

سيتم عقد مقابلات شخصية مع المرشحين المدرجين في القائمة المختصرة من خلال ممثلين من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج (MoSEEEA)، جنبًا إلى جنب مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA). كذلك سيتوفر لهؤلاء المرشحين المختارين ندوة تعريفية مفصلة أونلاين حول البرنامج ومزاياه وعملية التوظيف في ألمانيا قبل المقابلات. سيظل المرشحون المختارون بحاجة إلى إجراء مقابلات أخرى مع أصحاب العمل من ألمانيا.

إرشادات عملية التقديم:

• يتم إرسال النسخة الإلكترونية من الاستمارة "المرفقة مع البيان"، يتم تحميل الملف من الرابط التالي: https://bit.ly/3beIp5S

باختيار "File→ Download"

مع استيفاء المستندات المطلوبة إلى وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج (MoSEEEA) على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

• لن يتم النظر في الطلبات المكتوبة بخط اليد (برجاء ملء الاستمارة إلكترونيا).

• لن يتم النظر في الطلبات المرسلة بدون السيرة الذاتية

• برجاء إرسال هذه الاستمارة بعد ملئها باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية في صيغةword

• يتم إرسال الاستمارة وجميع المستندات المطلوبة في رسالة إلكترونية واحدة.

• سيتم النظر فقط في الطلبات الكاملة المستوفاة للمعايير.