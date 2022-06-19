محافظ شمال سيناء: حزمة جديدة من التيسيرات للصيادين

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة حزمة جديدة من التيسيرات للصيادين بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أنه سيتم تقسيط الاشتراكات المستحقة عن المدة من عام 2018 إلى 2022 للمؤمن عليه من الصيادين، دون تحصيل أية مبالغ إضافية أو فوائد عن تلك الفترة.





وقال المحافظ - فى بيان اليوم الأحد- إنه بالنسبة لمن قام بدفع الاشتراكات عن هذه المدة أو جزء منها، سيتم الاعتداد بالمدة التى تم دفع الاشتراكات عنها أو جزء منها وتقسيط المدة المتبقية على حسب رغبة الصياد. وأشار إلى إسقاط هذه المدة من التأمينات لمن يرغب فى عدم الدفع عن هذه المدة دون أى توابع ودون أى خصومات إضافية، فيما تتحمل هيئة التأمينات الاجتماعية قيمة التأمينات لمن وصلوا إلى سن المعاش أو أصيبوا أو تم إجراء عملية كبرى لهم خلال هذه الفترة من 2018 إلى 2022، وسيتم احتساب مدة الاشتراك لهم كاملة.

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