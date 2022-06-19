شبين القناطر تحتفل بتجليس الأسقف الجديد الأنبا نوفير

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جدة - نرمين السيد - وتضمن الاحتفال، طقس التجليس، وإلقاء عدد من الكلمات.
شارك في التجليس من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا، والأنبا إيسيذوروس أسقف ورئيس دير البراموس بوادي النطرون، والأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية، والأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، والأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس عزبة النخل والمرج، والأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، والأنبا ديسقوروس أسقف ورئيس دير القديس يحنس القصير بطريق العلمين، والأنبا بيشوي أسقف أسوان، والأنبا إنيانوس أسقف بني مزار والبهنسا، والأنبا إغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، والأنبا توماس الأسقف العام للشؤون الديرية، والأنبا أرشيليدس الأسقف العام لكنائس تورنتو بكندا.
وحضر حفل التجليس عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء غالب علوان مدير أمن المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية.
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