بيان عاجل بشأن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تم تداوله فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن تأدية امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2021 - 2022 فى المواد غير المضافة للمجموع من المنزل.





وذكر البيان الصادر عن المركز أنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأدية امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2021 - 2022 فى المواد غير المضافة للمجموع من المنزل. وشددت على أنه سيتم تأدية امتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2021 - 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع داخل لجان امتحانية مراقبة ومؤمنة بالمدارس، وفقاً لجدول الامتحانات المعتمد بدءاً من غد. وفى سياق متصل، تعقد امتحانات الثانوية العامة فى المواد غير المضافة للمجموع بدايةً من غد، حيث يؤدى الطلاب غدا امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية، فيما يؤدى الطلاب امتحان الاقتصاد والإحصاء بعد غد، وتعقد الامتحانات فى لجان مراقبة ومؤمنة بالمدارس، والتى يؤديها الطلاب بنظام البابل شيت، وبدون ورقة مفاهيم، ويتم تصحيحها إلكترونياً من خلال كنترولات الثانوية العامة.

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