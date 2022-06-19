محافظ دمياط: توريد نحو 54 ألف طن قمح بنسبة 102.24 % من المستهدف

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إنه تم توريد 53 ألفا و980 طنا من محصول القمح لهذا الموسم بالشون والصوامع منذ انطلاق موسم التوريد فى منتصف أبريل الماضى وحتى أمس السبت.





وأضافت المحافظ - فى بيان اليوم الأحد - أن التوريد تخطى نسبة المستهدف لهذا الموسم بمعدل 102.24%. وأشارت إلى أنه يتم متابعة منظومة التوريد بشكل مستمر للوقوف على أى عقبات قد تؤثر على انتظام تلك المنظومة ووضع حلول فورية لها. ووجهت مديريتى التموين والزراعة بالتيسير على المزارعين خلال التوريد، مشددة على أنه فى حالة رصد أى محاولات لتداول القمح بشكل غير قانونى سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ومصادرة القمح.

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